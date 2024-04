Bitcoin (BTC) : la Human Rights Foundation présente le Finney Freedom Prize — Que récompense-t-il ?

À l’occasion du dernier halving de Bitcoin (BTC) tout juste entré en vigueur, la Human Rights Foundation a dévoilé un nouveau prix : le Finney Freedom Prize.

Baptisé ainsi en hommage au développeur Hal Finney décédé en 2014, ce prix doit récompenser, à l’occasion de chaque halving, la personne ou l’entité ayant le plus contribué au développement de Bitcoin. En récompense de cela, le Premier prix recevra 1 BTC ainsi « qu’une récompense physique ».

Au total, ce seront ainsi 33 prix qui devraient être décernés jusqu’à l’année 2140.

Jusqu’au halving de 2028, des prix seront décernés de manière rétroactive chaque année pour les halving ayant déjà eu lieu. Pour cette année, Hal Finney a ainsi été récompensé à titre posthume pour la période 2009-2012 :

Le Finney Freedom Prize sera décerné à la personne qui fait le plus pour Bitcoin et les droits de l’homme à chaque époque de réduction de moitié. Hal pensait que l’ordinateur pouvait être un outil pour libérer les gens, et non pour les réprimer. Il a été un pionnier de la confidentialité numérique et des systèmes de paiement électronique, et a finalement rejoint Satoshi Nakamoto pour aider à développer Bitcoin à ses débuts.