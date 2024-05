Bitcoin (BTC) connait une hausse historique depuis l'automne 2023, avec un cours passé de 25 000 dollars à 63 000 dollars. Durant ses cycles précédents, il a marqué une pause autour de son ATH avant de reprendre sa tendance haussière, une situation similaire à celle que nous vivons aujourd'hui. Bitcoin est-il en mesure d'atteindre de nouveaux sommets ? Pour en avoir le cœur net, découvrons ensemble ces 6 graphiques sur le roi des cryptomonnaies.

Bitcoin en hausse sur les graphiques

MVRV, SOPR, LTH, STH... Ces acronymes ne vous parlent peut-être pas. Pourtant, leur place est centrale dans l'analyse technique du Bitcoin (BTC). Les principales entreprises spécialisées dans l'analyse des cryptomonnaies utilisent ces abréviations, à l'image de Bitcoin Research Lab, dont les données on-chain révèlent une tendance haussière historique. Observons ces sigles de plus près.

👉 Qu'est-ce que le Bitcoin (BTC) ? Tout savoir sur la 1ère cryptomonnaie au monde

Commençons par le MVRV : cet indicateur particulièrement puissant permet de mesurer les variations de la rentabilité latente du marché. À partir des données calculant le prix réalisé du Bitcoin en comparaison de son cours, le MVRV offre une image des tendances haussières et baissières. Il présente l'état du marché au temps présent, mais aussi ses performances passées avec un historique de plusieurs années.

Un MVRV inférieur à 1 indique une opportunité d’achat à long terme. À l'inverse, une divergence baissière entre le cours du BTC et le MVRV suggère qu’une réduction du risque est appropriée.

Le MVRV du Bitcoin entre 2019 et 2024 - Bitcoin Research Lab

Aujourd'hui, cet indicateur estime que le cours du Bitcoin connait une inertie haussière depuis le début de l'année 2023, avec un renversement de tendance depuis l'automne provoqué par l'engouement autour des ETF bitcoin spot. Selon les chiffres de 2019, le MVRV révèle que le Bitcoin risque une correction avant de potentiellement reprendre sa hausse vers de nouveaux sommets.

Le constat est le même pour l'indicateur SOPR. En effet, son ratio s’inscrit dans la continuité du ratio MVRV en ce sens qu’il mesure la rentabilité réalisée des investisseurs, conséquence d’une réaction à une condition initiale (la rentabilité latente). En outre, le SOPR suit la prise de profit et les pertes des investisseurs au fil des cycles de marché.

On peut tout autant utiliser ses convergences et ses divergences avec le cours du BTC que ses réactions à sa zone neutre (SOPR =1) pour obtenir des signaux de haute qualité. La majorité du temps, vendre les résistances de la zone neutre en bear market et acheter ses supports en bull market se révèle particulièrement pertinent. Ces dernières données confirment la hausse actuelle du Bitcoin :

Le SOPR du Bitcoin entre 2019 et 2024 - Bitcoin Research Lab

En ce sens, le graphique du SOPR offre une multitude d'opportunités pour acheter et vendre du Bitcoin au meilleur prix. À l'inverse, celui du MVRV s'appuie plutôt sur des tendances pour entrer et sortir du marché lors de périodes clés présentes à chaque cycle du BTC. Rappelons que le cycle des cryptomonnaies repose sur le halving du Bitcoin, avec une régularité des tendances haussières et baissières tous les 4 ans.

👉 Crypto : comment analyser les cycles du Bitcoin avec l'indicateur SOPR ?

N'oublions pas les LTH et les STH, qui sont des composantes essentielles de l'analyse technique. Derrière ces sigles se cachent des paramètres qui s'ajoutent aux indicateurs déjà existants. Ils s'appliquent de la manière suivante sur le MVRV et le ... [80% restants]