Bitcoin, fin de consolidation avant octobre ? Analyse du BTC du 26 août 2024

Les nouvelles macroéconomiques viennent au secours des actifs risqués, provoquant un sursaut des actifs cryptos. La suite ne dépend probablement que du Bitcoin qui doit parvenir à tenir ses supports directs avant de préparer une nouvelle phase impulsive à la hausse ou à la baisse. Les prochaines semaines pourraient marquer la fin d'une consolidation latérale d'approximativement 6 mois.

Nous sommes le lundi 26 août 2024 et le cours du Bitcoin (BTC) évolue autour des 64 000 dollars.

La période estivale touche à sa fin, le monde de la finance se retrousse les manches pour préparer sa rentrée en vu d'une fin d'année qui s'annonce intéressante. En effet, le tant attendu pivot de la FED devrait, sauf grosse surprise, s'engager le 18 septembre.

Lors du Symposium de Jackson Hole, vendredi 23 août, Jerome Powell, le directeur de la Réserve fédérale américaine, a changé ses habitudes en ne laissant que peu de place au doute dans un discours clairement favorable à l'assouplissement de sa politique monétaire.

Il a toutefois émis quelques réserves, précisant que les données seront comme habituellement essentielles pour valider ou non cette décision. C'est en particulier l'inflation qui doit maintenir une bonne tendance baissière pour que la FED puisse agir et venir en soutien d'un marché de l'emploi qui faiblit.

Une phrase emblématique de ce discours restera probablement dans la mémoire des observateurs du marché : « The time has come for policy to adjust ».

Les institutionnels au rendez-vous du Symposium

Paires avec Bitcoin 24 heures 7 jours 1 mois Bitcoin / USDT -0,30 % +8,90 % -6,20 % ETH / Bitcoin -0,20 % -3,90 % -10,60 %

Les ETF Bitcoin spot ont à nouveau montré des signaux positifs vendredi, clôturant la journée avec 252 millions de dollars d'entrées et faisant de cette journée la plus lucrative depuis le 22 juillet 2024. Au-delà du montant net des entrées, les volumes exécutés classent cette journée parmi les plus actives de ces 5 derniers mois.

Ces signaux sont particulièrement engageants dans une journée qui pourrait être charnière pour les actifs risqués. Si en ce début de semaine les entrées se maintiennent à de bons niveaux dans un contexte qui verrait les capitaux prendre une orientation plus risquée, alors la période de consolidation des cryptos pourrait engager sa phase terminale.

Graphique des volumes sur les ETF spot BTC

Bitcoin, une décision avant fin septembre ?

Les mouvements de juillet et août m'ont conduit à revoir le cadrage du Bitcoin. Si la moyenne mobile à 50 semaines reste la garante d'une configuration bull à moyen terme, j'ai redessiné la zone basse du range pour prendre en compte les mouvements de début juillet et début août.

Considérant le fait que la mèche basse du 5 août est un excès lié à des conditions externes au marché crypto, je la caractérise en tant que déviation, ce qui nous permet de dessiner une zone basse entre le bas de la mèche de début juillet à 53 500 dollars environ et la clôture de cette même bougie aux alentours des 56 000 dollars.

Ce nouveau range positionne l'equilibrium à approximativement 63 500 dollars, zone que nous travaillons au moment ou j'écris ces lignes. Ces nouvelles bornes coïncident avec les bandes de Bollinger hebdomadaires qui semblent se remettre à plat, renforçant l'idée d'un range à moyen terme.

Cela étant, la moyenne mobile à 50 semaines remonte rapidement, la construction latérale que nous connaissons depuis plusieurs mois pourrait trouver résolution dans le sens de la tendance de fond sous l'impulsion de cette dernière.

En outre il convient d'observer la compression qui pourrait se former entre ce support dynamique et la ligne rejoignant les sommets réalisés par le BTC depuis son ATH. Si la polarité est désormais déterminée par l'équilibrium autour des 63 500 dollars, franchir en clôture l'une des bornes de ce triangle donnerait de bonnes informations quant à la directionnalité du Bitcoin.

Graphique du cours du Bitcoin en hebdomadaire

En unité de temps journalier, le Bitcoin voit ses moyennes mobiles reprendre une pente ascendante dans un contexte de réalignement des sommets et des creux à la hausse. La tendance sur cette unité de temps est désormais haussière, bien que le mouvement manque de force pour ouvrir les bandes de Bollinger et engager un flux.

La configuration semble nécessiter du temps dans une consolidation qui pourrait se développer au-dessus des 62 000 dollars. En excès, la construction haussière pourrait retourner tester la moyenne mobile à 20 jours à 60 400 dollars.

Au contraire, le franchissement de ce niveau pourrait amener l'action des prix vers les 58 000 dollars, zone sous laquelle la construction haussière serait très singulièrement remise en question.

Graphique du cours du Bitcoin en journalier

En résumé, Bitcoin reprend de l'air poussé par un discours dovish du directeur de la FED. Des signaux positifs apparaissent en journalier comme en hebdomadaire. Ces derniers devront être confirmés sur cette première journée de la semaine avec à minima une bonne tenue des supports journaliers.

Alors, pensez-vous que le BTC puisse franchir le haut du range ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

