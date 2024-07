Bitcoin et Ethereum augmentent de 20 % en 1 semaine : vers de nouveaux sommets historiques ?

Après une correction de plusieurs mois, le cours du Bitcoin et des autres cryptomonnaies reprend le chemin de la hausse, marquant une semaine à 20 % de hausse.

Le Bitcoin semble avoir atteint son point bas et être reparti à la hausse

Au mois de mars 2024, le cours du Bitcoin et des autres cryptomonnaies étaient en pleine hausse, permettant même au BTC d'atteindre un nouveau plus haut historique (ATH) à 73 750 dollars et à l'Ether de franchir les 4 000 dollars pour la 1ère fois depuis le mois de décembre 2021.

Cette hausse des cours peut s'expliquer par plusieurs facteurs, tels que l'adoption croissante du BTC, la régulation des entreprises du secteur qui rend le marché plus fiable et plus attrayant, mais surtout les ETF au comptant basés sur les cryptomonnaies.

En effet, avec les 1re demandes déposées auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pendant l'été 2023, c'est finalement au mois de janvier 2024 que ces ETF ont été acceptés. Les ETF Bitcoin spot ont enregistré plus de 15 milliards de dollars de volumes entrants nets, entrainant son prix vers de nouveaux sommets.

Après cela le cours a pris le chemin de la baisse, dans ce qu'il semble être une correction servant de digestion de la récente hausse de 180 % du BTC.

Cours du Bitcoin contre le dollar depuis le début d'année 2024

Le Bitcoin ayant baissé jusqu'à 53 500 dollars, soit une baisse d'environ 27 % depuis son sommet, de nombreux investisseurs redoutaient un retour durable sous les 50 000 dollars.

Finalement, après avoir stagné plus d'une semaine sous les 58 000 dollars, le cours du BTC a repris le chemin de la hausse, dépassant les 64 000 dollars dans la nuit de lundi à mardi, marquant une hausse de 20 % au cours des 7 derniers jours.

Malheureusement, au cours des dernières heures, des mouvements de fonds effectués par Mt. Gox, l'ancienne plateforme d'échange, inquiètent le marché et pourraient mettre fin à la fête en redistribuant l'équivalent de 8 à 9 milliards de dollars en Bitcoin à ses créanciers.

Les fonds étant bloqués depuis plus de 10 ans et ayant enregistré une plus-value d'environ 10 000 %, il est très probable que les anciens clients de la plateforme prendront des profits en vendant au moins une partie de leurs fonds. Mt. Gox prévoit de rembourser la totalité de ses clients avant la fin de l'année 2024.

Ethereum, Solana, et BNB suivent le mouvement du BTC

Alors que le marché attend le lancement des ETF Ethereum spot, prévu pour le 23 juillet 2024, le cours de l'ETH a subi un sort similaire à celui du BTC.

Cours de l'Ether contre le dollar depuis le début d'année 2024

Atteignant un point bas à 2 800 dollars, soit une baisse de 31 % depuis son sommet de 2024, le cours de l'Ether s'est maintenu sous les 3 100 dollars pendant plusieurs jours avant de reprendre le chemin de la hausse. Il enregistre ainsi une hausse de plus de 20 % au cours des 7 derniers jours.

Dans un style plus volatile, le BNB, le token de la plateforme d'échange Binance, a enregistré une baisse de 36 % après avoir brièvement dépassé son ATH du mois de mai 2021, passant de 724 à 455 dollars. Suivant les performances de Bitcoin, la reine des cryptomonnaies. Le cours du BNB a lui aussi enregistré une hausse de 20 % pendant la semaine passée.

Enfin le SOL, de la blockchain Solana, connait un sort similaire, perdant 42 % depuis son ancien sommet à 210 dollars, puis un rebond de 25 % en 1 semaine. Le cours du SOL évolue aujourd'hui à 155 dollars.

Source : TradingView

