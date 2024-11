Bitcoin : en bull run, les corrections ne durent jamais longtemps, alors saisissez l’opportunité !

Le cours du bitcoin a atteint les 99400 dollars US et il est entré dans sa première phase de retracement depuis la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle US. Un mot d’ordre : en bull run, les corrections sont des opportunités pour se placer à l’achat

En bull run, les corrections ne durent pas très longtemps

Les traders et investisseurs en cryptomonnaies ont parfois un comportement étonnant. Confrontés à des phases haussières de cryptos le plus souvent verticales, ils se demandent chaque jour s’il est encore temps de passer à l’achat, si le potentiel haussier existe encore, si le prix d’entrée est encore intéressant, si la hausse se fera en ligne droite ou pas, etc.

En revanche, à chaque période de correction court terme du cours du Bitcoin et des altcoins, le stress les envahit et ils ne souhaitent plus acheter de peur que la baisse soit ample et très longue.

Pourtant, ils obtiennent ce qu’ils désiraient, un prix d’entrée en baisse et donc plus intéressant.

Bref, il me semblait important de rappeler que même en cycle de bull run (ce mouvement haussier qui débute après la cassure de l’ancien record historique et qui va durer en moyenne 300 jours) il y a des périodes de correction à court terme.

🕐 Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin ?

Ces périodes de correction doivent être appréhendées comme du pain béni pour ceux qui souhaitent renforcer leur exposition dans le sens de la tendance haussière de fond ou même qui envisagent de s’exposer à bitcoin pour la première fois.

Lorsque l’on étudie les cycles passés de bitcoin (les cycles de 2012, 2016 et 2020) et que l’on met de côté les phases de bear market (12 mois en moyenne), la durée des corrections de court terme s’étend de quelques jours seulement à 40/50 jours grand maximum.

J’estime que la correction court terme qui a débuté sous les 100 000 dollars ne va pas s’étendre au-delà de quelques jours et que le seuil des 100 000 dollars sera franchi au plus tard le 15 décembre.

📈 Pour obtenir mon avis de trading tous les jours sur le cours du Bitcoin, rejoignez-moi sur Cryptoast Academy, tout le service est en promotion de 75 % pour cette semaine du Black Friday !

Graphique qui expose la durée des phases de correction de Bitcoin ; en bull run les corrections court terme durent de quelques jours à maximum 40/50 jours

Bitpanda : recevez 50 € de bonus en BTC en créant un compte

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

En bull run, les corrections ne sont pas très amples

Nous avons donc vu qu’en phases de bull run, les corrections ne durent pas très longtemps. En termes d’amplitude, ces corrections sont aussi limitées, même si avec le cours du bitcoin une correction peut être à 2 chiffres de pourcentage, en rapport avec une espérance de rentabilité qui se situe quant à elle à 3 chiffres de pourcentage.

Le bull run actuel a démarré avec la cassure de l’ex-ATH dans le sillage de la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle le 6 novembre dernier et devrait durer jusqu’au début de l’automne 2025 en appliquant une moyenne temporelle de durée des cycles bitcoin du passé.

Gardons donc à l’esprit le mot d’ordre du jour : en bull run, toutes les corrections sont des opportunités !

📈 Vous souhaitez avoir chaque matin l’avis de trading de Vincent Ganne sur le Bitcoin ainsi que ses meilleures configurations sur les altcoins, alors rejoignez le service professionnel Cryptoast Research ! Satisfait ou remboursé pendant 15 jours, alors n’hésitez plus !

Bitpanda : recevez 50 € de bonus en BTC en créant un compte

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.