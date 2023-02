Bitcoin (BTC) plus capitalisé que Visa – Le scénario de 2020 se reproduirait-il ?

Le Bitcoin (BTC) est de nouveau plus capitalisé que Visa, après avoir frôlé les 25 000 dollars. Pour l'instant, la progression de la plus grande cryptomonnaie imite celle de 2017. Cela durera-t-il ?

Bitcoin plus capitalisé que Visa, Meta et LVMH

C'est un signe de la santé grandissante du cours du Bitcoin. La capitalisation du BTC dépasse en effet à nouveau celle du géant des paiements Visa. La plus grande cryptomonnaie est désormais le 11e actif le plus capitalisé au monde, derrière l'action de NVIDIA et Tesla :

Classement des plus grandes capitalisations du moment

La capitalisation du BTC avait dépassé celle des actions de Visa pour la première fois en décembre 2020, alors que la cryptomonnaie touchait pour la première fois les 25 000 dollars. C'est justement le seuil sur lequel vient pour l'instant s'échouer le cours du Bitcoin, avec deux franchissement notables cette semaine :

Le cours du BTC essaie de franchir durablement le seuil psychologique des 25 000 dollars

Bien que la plus grande cryptomonnaie vivote ce matin aux alentours des 24 500 dollars, le message semble clair : le BTC est en forme, et pousse à l'optimisme certains commentateurs.

Une redite de 2020 ?

Il n'en faut en effet pas plus pour que certains y voient une redite de 2020. Pour rappel, le Bitcoin avait en décembre 2020 franchi le seuil des 30 000 dollars, et s'était envolé pour aller frôler les 65 000 dollars en avril 2021. Les indicateurs étant au vert en ce moment, les investisseurs se prennent à rêver d'une nouvelle ascension pour la plus grande cryptomonnaie.

Mais cet objectif est encore loin. Comme le rappelait notre analyste Tagado ce weekend, il faut que le BTC parvienne à casser son range par le haut - et le fameux seuil des 25 000 dollars - de manière durable avant que l'on puisse y voir un signe de prolongation de la hausse. Par ailleurs, un rejet est aussi envisageable :

« En cas de nouveau rejet par cette résistance, il faudra par contre s'attendre à un retour du prix du Bitcoin sur le milieu de son range à 21 500 dollars. De surcroît, il faudra tenir ce niveau sous peine de retourner visiter la zone des 19 000 dollars. »

Ce qu'on peut cependant affirmer, c'est que le marché est d'une phase d'appétence, après avoir évolué dans un long range peu enthousiasmant. C'est ce que note aussi l'index "Fear and greed" :

Bitcoin Fear and Greed Index is 58 - Greed

Current price: $24,341 pic.twitter.com/jqEEr9XRtj — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) February 20, 2023

Reste donc à voir si la cryptomonnaie parviendra à transformer ce frémissement d'enthousiasme en vrai bull run.

Sources : 8marketcap

