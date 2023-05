Bitcoin (BTC) : les inscriptions Ordinals doublent en une semaine et approchent des 5 millions

Jusque là, ce sont les inscriptions d’images sur la blockchain Bitcoin qui suscitaient l’enthousiasme. Mais la tendance a évolué depuis la création d’un nouveau standard, baptisé BRC-20. Inspiré par les ERC-20 d’Ethereum, il permet d’inscrire du texte avec le protocole Ordinals… Et donc de créer des tokens.

Selon le cofondateur de la firme Glassnode, Rafael Schultze-Kraft, qui partageait une analyse ces derniers jours, ces inscriptions sont désormais majoritaires sur le réseau :

6/ Jpegs are yesterday's news: the rise of Taproot transactions can be attributed to the heavy increase of text inscriptions.

Up to more than 50% of all transactions in the #Bitcoin network were associated with inscriptions using text.

Dashboard: https://t.co/YKwAbthEXL pic.twitter.com/x0fo8bBJwl

— Rafael Schultze-Kraft (@n3ocortex) May 4, 2023