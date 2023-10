Bitcoin (BTC) grimpe de 2000$ en quelques minutes – Que s'est-il passé ?

Voilà une après-midi qui rappelle les grandes heures de folie des marchés haussiers. En l'espace de quelques minutes, le cours du Bitcoin (BTC) a subitement grimpé de plus de 2 000 dollars, avant de replonger tout aussi vite. Que s'est-il passé ? On vous explique.

Le Bitcoin explose... et replonge !

Le marché des cryptomonnaies semble reprendre ses bonnes vieilles habitudes en ce début de semaine. Alors que le cours du Bitcoin (BTC) continuait d'évoluer tranquillement autour de 28 000 dollars, il s'est subitement envolé pour aller toucher les 30 000 dollars, avant de replonger aussitôt.

Comment expliquer cette hausse spectaculaire de 7 % ? Une annonce spéculative de la part de Cointelegraph, un média américain pourtant réputé. Ce dernier annonce que la Securities and Exchange Commission (SEC) aurait donné son approbation pour le lancement de l'ETF Bitcoin spot de iShares.

Le tweet de Cointelegraph, supprimé quelques minutes après sa publication

Évidemment, cette annonce s'est propagée sur les réseaux sociaux comme une trainée de poudre. Toutefois, plusieurs sources rapportent qu'il n'y aurait aucune preuve officielle et que nous sommes face à une fausse information. Cette hypothèse est notamment supportée par Eric Balchunas et James Seyffart, deux analystes reconnus chez Bloomberg.

Toujours est-il qu'en l'espace de quelques minutes, le cours du Bitcoin a dégonflé aussi vite que l'euphorie des investisseurs. À l'heure de l'écriture de ces lignes, il évolue de nouveau aux alentours de 28 000 dollars, comme vous pouvez l'observer sur le graphe suivant :

Évolution du cours du Bitcoin en échelle de temps 5 min, à date du 16 octobre 2023

L'ETF Bitcoin spot est devenu un sujet brûlant dans le monde des cryptomonnaies. En effet, il permettrait aux investisseurs institutionnels américains d'accéder plus facilement au marché des cryptomonnaies et pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large de la cryptomonnaie.

À noter que plus de 100 millions de dollars ont été liquidés lors de ces mouvements sur Bitcoin, majoritairement sur des positions de trading en short (pari à la baisse sur le court terme).

Bien que les récentes actualités - notamment la défaite de la SEC contre Grayscale - poussent à croire qu'un ETF Bitcoin spot pourrait prochainement être validé, il est primordial de vérifier ses sources, de ne pas se laisser emporter par la spéculation et d'attendre une confirmation officielle d'un acteur concerné avant de prendre une décision d'investissement.

