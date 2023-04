Bitcoin (BTC) franchit 30 000 dollars et affiche un plus haut depuis juin 2022

Après quelques jours de stagnation, le Bitcoin (BTC) n'a pas tardé à entamer une nouvelle impulsion haussière afin de franchir la barre symbolique des 30 000 dollars. Le patron des cryptomonnaies imprime 80 % de hausse en 2023 et nous affiche tous les signes d'un retour de bullrun.

Bitcoin (BTC) à 30 000 dollars

Le 10 juin 2022. C'est la dernière fois que le Bitcoin (BTC) a dégringolé en dessous du prix de 30 000 dollars et ne l'a plus jamais revisité. Environ 10 mois plus tard, ce lundi de Pâques, le patron des cryptomonnaies a de nouveau franchi cette barre, pour le plus grand bonheur des investisseurs.

En l'espace de 24 heures, le BTC a imprimé une hausse de 6,5 % et a emporté le reste du marché dans le vert : Ether (ETH) à +3,5 %, BNB à +6,1 % ou encore Solana (SOL) à +10,7 %. La résistance de 30 000 dollars a été facilement exposée et le cours du bitcoin a même atteint 30 400 dollars, avant de stabiliser autour de 30 076 dollars.

Cours du Bitcoin (BTC) franchissant les 30 000 dollars

👉 Vous voulez acheter du Bitcoin en 2023 ? Faites-vous guider étape par étape

En termes de capitalisation, cela représente 582 milliards de dollars. Cette hausse s'inscrit dans le cadre d'une crise du secteur bancaire (notamment aux États-Unis) et d'une crainte de récession économique. Face à la première crise bancaire de son histoire, le Bitcoin semble pour le moment convaincre les investisseurs de son rôle d'alternative au système actuel, tel que Satoshi Nakamoto l'a pensé.

Toujours est-il qu'en juin dernier, il avait fallu 8 jours au Bitcoin pour perdre le support des 30 000 dollars et marquer un premier point bas à 17 800 dollars. Pour beaucoup, cette chute symbolisait officiellement l'entrée des cryptomonnaies dans une période bear market. Il aura fallu 101 jours à Bitcoin (depuis le 1er janvier 2023) pour repasser de 17 000 dollars à 30 000 dollars. La question qui se pose désormais est : cela signe-t-il la reprise du bull run ?

👉 Retrouvez notre dossier : Le halving du Bitcoin sera-t-il le déclencheur du prochain rallye haussier ?

Découvrir ZenGo

10$ de Bitcoin en bonus dès 200$ de dépôt 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.