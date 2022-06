Le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) tentent de préserver leur support - Rebond haussier à surveiller ?

Le BTC tente de rebondir vers les 25 000$

Alors que le Bitcoin et l'Ether ont atteint nos objectifs de la semaine dernière, les cryptomonnaies sont reparties en range cette semaine, avec une consolidation du cours du BTC au-dessus des 20 000$. Un comportement qui pourrait laisser penser à un rebond technique haussier pour les prochains jours.

Figure 1 : Graphique du cours du Bitcoin h4

Suite à une réaction sur la zone des 18 000$ il y a quelques jours, le prix a finalement regagné son support psychologique à 20 000$. Un niveau que nous devrons maintenant tenir pour viser une reprise haussière en direction des 25 000$.

En effet, le prix évolue depuis plusieurs jours à l'intérieur d'un Epaule-Tête-Epaule inversé / ou biseau d'élargissement descendant, figures de retournement dont la sortie se déroule le plus souvent par le haut. Le BTC tente de casser sa résistance latérale par le haut, ce qui pourrait donner cet objectif des 25 000$ correspondant à la hauteur de la Tête de la figure, reportée à l'endroit de la cassure.

Il faudra toutefois conserver le support à 19 500$ car toute chute en dessous de cette zone représenterait un risque de cassure baissière en direction des 15 000$.

L’Ether (ETH) en route vers les 1 500$ ?

Avec un graphique identique à celui du Bitcoin, le cours de l’Ether (ETH) semble prendre une direction haussière suite à la cassure de son pattern par le haut. Hausse à venir pour l'ETH ?

Figure 2 : Graphique du cours de l’Ether (h4)

Avec un prix qui a clôturé au-dessus de sa figure chartiste h4, le prix de l'Ether semble repartir en direction de l'objectif de cassure à 1 485$. Une invalidation aurait lieu seulement si le prix venait à tester les 900$ une nouvelle fois puisqu'il y aurait alors de fortes probabilités de retourner cette fois vers les 707$ en cas de cassure à la baisse.

En conclusion

Les cryptomonnaies tentent de percer leur résistance latérale par le haut, ce qui déclencherait un objectif haussier pour le court terme. Malgré cela, il faudra néanmoins éviter la fausse cassure et tenir le niveau des 20 000$ sur le Bitcoin pour espérer repasser au-dessus des 25 000$ (Kijun Daily) et y voir plus qu'un simple rebond technique.

Sources graphiques : TradingView

