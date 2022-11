Le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) préparent le prochain mouvement - Rebond ou nouvelle chute à venir ?

Cette semaine, le prix du Bitcoin (BTC) et de l'Ether (ETH) est toujours stable mais commence à montrer des signaux intéressants pour un retour de la volatilité. C'est bientôt reparti pour une nouvelle chute ? Découvrez les différents scénarios à surveiller.

Le Bitcoin (BTC) toujours baissier en direction des 14 000 $

Alors qu'il s'est stabilisé toute la semaine autour des 16 500 $, le cours du Bitcoin (BTC) reste baissier avec son objectif chartiste à 14 300 $ qu'il avait déclenché en cassant un Bear Flag journalier par le bas. Le graphique nous montre clairement que le prix poursuit sa tendance baissière avec des points hauts toujours plus bas que les précédents, et des points bas toujours plus bas également.

Figure 1 - Graphique du cours du Bitcoin Daily

En lecture Ichimoku, le prix reste sous des résistances importantes caractérisées par la Kijun (en violet) à 18 500 $ (bas du range en bleu précédemment cassé et qui devrait rejeter le prix en cas de retest), puis le nuage qui reste au-dessus des prix. On constate que la Chikou Span (en blanc) est dénuée de tout obstacle et n'empêche donc pas le prix de continuer sa chute.

Le RSI nous montre ensuite deux divergences. La 1ère est haussière et confirmée, tandis que la seconde (caractérisée en jaune) nous montre une possibilité de baisse. Dans un marché baissier avec un objectif ici déterminé à 14 300 $, il est préférable de privilégier les signaux baissiers et donc la divergence baissière.

D'autant plus que ce type de signal ne signifie pas forcément qu'un mouvement va arriver, il peut s'agir tout simplement d'un prix qui se stabilise avant de reprendre sa direction initiale, et c'est ce qu'a fait le prix du BTC depuis que la divergence haussière s'est dessinée.

Ajoutons à cela le triangle descendant qui se forme (lignes en pointillés) et dont le sens de la cassure est très souvent par le bas. Dans ces circonstances, il paraît plus probable que la baisse continue. Néanmoins, si le prix casse sa résistance à 17 300 $ et prend donc le chemin du retournement haussier, alors il pourrait s'envoler en direction de la Kijun à 18 500 $ avant de finalement repartir vers l'objectif à 14 300 $ .

L'Ether (ETH) bientôt de retour sur son bas de range à 1 000 $ ?

Malgré sa tentative de rebond en cours, le cours de l’Ether (ETH) reste sous une résistance importante à 1 250 $ qui a déjà repoussé le prix de nombreuses fois par le passé. Dans l'état actuel, le prix évolue également sous la Kijun et sous le nuage, ce qui montre que la tendance reste clairement baissière. Là aussi, la Chikou Span est sous toutes les résistances et pourrait bloquer les prix en cas de tentative de reprise haussière.

Figure 2 - Graphique du cours de l’Ether (Daily)

Tant que le prix ne regagnera pas le niveau des 1 700$ en clôture, alors nous n'aurons pas de changement de structure et la chute devrait donc se poursuivre en direction du bas du range (rectangle bleu) à 1 000 $, puis de l'objectif de cassure du Biseau Ascendant (triangle jaune) vers 762 $.

Conclusion de cette analyse technique

Le Bitcoin et l'Ether se stabilisent et préparent le prochain mouvement à venir. Avec les signaux actuels délivrés par le prix et les différents indicateurs, la chute ne semble pas encore terminée.

Source graphique : TradingView

