Le BTC tente de préserver les 30 000$

Après avoir testé à nouveau les 32 000$, le cours du Bitcoin (BTC) a malheureusement été rejeté en haut de son range h4, repassant sous sa résistance à 30 600$. Un niveau qu’il faudra absolument recasser dans les prochains jours pour espérer un nouveau mouvement haussier.

Figure 1 : Graphique du cours du Bitcoin h4

Alors qu’il évolue à l’horizontale depuis près de 3 semaines, le Bitcoin travaille actuellement en zone neutre autour des 30 000$. Comme le prix évolue dans un range, nous attendons une prise de direction dans les prochains jours afin de pouvoir déterminer un objectif précis.

En cas de cassure du range jaune par le bas, le nuage, la Kijun et la Tenkan de l’Ichimoku feraient office de résistance et provoqueraient donc une cassure du support à 28 000$ en direction d’un objectif baissier à 25 796$ environ (hauteur du range reportée à son endroit de cassure).

Pour le scénario haussier cette fois, il faudra attendre que le prix repasse au-dessus des 32 200$ en clôture pour avoir une cassure franche de ce range en direction des 35 925$ environ.

L’Ether (ETH) se trouve toujours sous résistance

De son côté, le cours de l’Ether (ETH) reste dans une dynamique baissière avec des points hauts et des points bas toujours de plus en plus bas. Quels sont les scénarios à observer dans les prochains jours ?

Figure 2 : Graphique du cours de l’Ether (h4)

L’Ether évolue dans un biseau d’élargissement descendant. Un pattern chartiste qui en général se termine par une sortie par le haut. Bien que ces probabilités de sortie haussière soient fortes, l’ETH reste malgré tout en tendance baissière avec la cassure d’un support important à 1 900$. Ce rejet laisse penser à un nouveau plus bas à venir, en direction du support latéral à 1 610$ dans un premier temps.

Des supports sont toutefois à surveiller sur le chemin. Le support horizontal à 1 770$ (en cours de test de cassure) puis le précédent point bas à 1 730$. Si le prix venait à retester le bas du pattern comme attendu, il faudrait ensuite absolument rebondir pour une cassure haussière en direction des 2 213$. En effet, en cas de cassure baissière, le prix retournerait sinon très probablement sur le niveau des 1 366$.

En conclusion

Les cryptomonnaies poursuivent leur évolution en tendance baissière et la cassure de figures chartistes est à surveiller pour les prochains jours. En effet, ces signaux donneront très probablement la direction du marché pour les semaines suivantes.

Sources graphiques : TradingView

