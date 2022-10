Le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) en fin de compression – Une cassure déterminante à surveiller

Toujours à l'intérieur de leur range, le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) affichent de nouvelles compressions qui pourraient bien déclencher prochainement de grands mouvements. Les cryptomonnaies vont-elles enfin prendre une direction claire ?

Le Bitcoin toujours en range

Rien n'a vraiment changé depuis notre dernière analyse des cryptomonnaies, le cours du Bitcoin (BTC) évolue toujours dans son range journalier de longue date avec un biais largement baissier sur les unités de temps supérieures.

Le Bitcoin ne parvient toujours pas à se sortir de cette tendance baissière marquée par des tops de marché de plus en plus bas et le nuage ainsi que la Kijun ne laissent passer aucune tentative d'inversement de structure.

Figure 1 : Graphique du cours du Bitcoin Daily

C'est donc pour toutes ces raisons ainsi qu'un contexte économique toujours difficile, que nous continuerons à privilégier pour le moment des configurations plutôt baissières sur les graphiques des cryptomonnaies.

Le Bitcoin ayant cassé un Biseau Ascendant ainsi qu'un Bear Flag à la baisse, il semble ainsi destiné à aller chercher des objectifs bien plus bas à 14 200$ puis 14 400$.

Seul un retour du prix au-dessus du nuage Daily à 22 000$ pourrait permettre un retournement de tendance court terme avec des ambitions de repartir plus haut.

Figure 2 : Graphique du cours du Bitcoin h4

Pour le moment, le graphique H4 nous montre un triangle qui prend en compte des rejets à la fois de plus en plus bas sur sa partie haute, et de plus en plus hauts sur sa partie basse. Nous avons donc ici un triangle symétrique, qui casse plus généralement dans le sens de la tendance qui le précède. Ici, la tendance est nettement baissière, alors l'objectif de cassure de ce triangle devrait très probablement nous emmener vers les 14 400$ dans les prochains jours ou semaines.

Toutefois, les probabilités n'étant pas la certitude, nous devons nous préparer à une potentielle cassure par le haut, qui provoquerait un retour du prix au-dessus des 23 000$. Ce qui est sûr, c'est que le nuage h4 fait pour le moment résistance au prix, ce qui accentue les risques de repartir à la baisse.

L'Ether (ETH) s'apprête à casser un triangle descendant

Concernant le cours de l’Ethereum (ETH), il montre une compression de plus en plus forte à l'intérieur d'un triangle de continuation. En théorie, là aussi les probabilités sont dans le camp de cassure baissière.

Nous attendrons de voir si le prix parvient à rebondir sur le nuage et à casser la trendline haute en direction d'un objectif à 1 475$, ou si le support vient à céder, laissant place à une nouvelle chute vers les 1 093 $, voire les 760 $ (objectif journalier suite à la cassure d'un Biseau Ascendant par le bas).

Figure 3 : Graphique du cours de l’Ether (h4)

Pour redevenir haussier, l'Ethereum devra lui aussi montrer des signes de retournement, avec notamment un retour du prix au-dessus de son nuage journalier à 1 600$.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Conclusion de cette analyse technique

Le Bitcoin et l'Ether devraient casser prochainement un triangle H4, donnant lieu à un nouveau grand mouvement volatil.

Si les probabilités penchent plutôt pour une nouvelle baisse, attendre des confirmations de cassure semble plus approprié dans ce marché qui finalement évolue en range depuis de longs mois.

Sources graphiques : Trading View

