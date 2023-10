Jusqu’où pourrait aller le cours du Bitcoin (BTC) ? C’est la question à laquelle a tenté de répondre l’ex-PDG de BitMEX, Arthur Hayes. Et son estimation est plutôt optimiste.

Un cours du Bitcoin qui explosera d’ici à 2026 ?

Le Bitcoin (BTC) connaît un mois plutôt positif, avec une hausse de près de 8% sur les trente derniers jours. Et cette tendance pourrait durer, selon l’ex-PDG de BitMEX, Arthur Hayes. Il estime en effet que le cours du BTC pourrait en effet atteindre 750 000 dollars à 1 million de dollars d’ici à l’année 2026. Interrogé par Tom Bilyeu sur sa chaîne YouTube, il a expliqué les raisons de cet optimisme.

Plusieurs facteurs macroéconomiques rentrent ainsi en jeu, selon l’ex-PDG de BitMEX. Le contexte de crise financière, et les taux d’intérêt qui se sont aplatis, créent des conditions favorables pour une hausse nette du cours du Bitcoin (BTC). Par ailleurs, le halving du Bitcoin aurait aussi son rôle à jouer. Le prochain aura lieu autour de mars et avril 2023, selon les prédictions. Et historiquement, le cours du BTC augmente après la réduction des récompenses de mining. Selon l’ex-PDG de BitMEX, le halving pourrait donc en soi projeter le cours du Bitcoin jusqu’à 70 000 dollars d’ici à la fin de l’année 2024.

Par ailleurs, l’approbation éventuelle des ETF Bitcoin pourrait aussi créer un contexte particulièrement favorable. Si ceux-ci reçoivent le feu vert de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme financier américain, cela déclencherait en effet plusieurs choses. D’une part, cela pourrait amener un flot d’investisseurs institutionnels, qui auraient ainsi un nouveau moyen de se positionner sur le BTC. Et de l’autre, cela enverrait un signe de confiance fort dans la cryptomonnaie.

Un mois plutôt positif pour le Bitcoin

Le cours du BTC a suivi une trajectoire ascendante au cours du mois qui vient de s’écouler. Après une nette chute début septembre, il a frôlé les 28 600 dollars au tout début du mois d’octobre. Depuis, il évolue dans un range situé autour de 27 000 à 28 000 dollars :

Le cours du Bitcoin progresse sur le mois de septembre

Mais il y a encore bien sûr du chemin à faire avant d’atteindre les 750 000 annoncépar Arthur Hayes. Il faut cependant noter que l'ouverture du procès de Sam Bankman-Fried, et l'examen de la dantesque affaire FTX, n'ont semble-t-il pas eu d'effet négatif sur le cours de la plus grande cryptomonnaie. Les crypto-actifs arriveront-ils alors (enfin) à regagner la confiance des investisseurs ? Les mois à venir nous le diront.

Sources : Tom Bilyeu, TradingView

