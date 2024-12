Bitcoin (BTC) à 400 000 dollars en 2025 ? Blockware dévoile plusieurs scénarios

L’entreprise de minage de Bitcoin Blockware a présenté son rapport annuel, dans lequel elle dévoile ses prévisions pour le prix du BTC. Selon le scénario le plus positif, l’actif pourrait atteindre jusqu’à 400 000 dollars.

Blockware estime que le Bitcoin (BTC) pourrait grimper jusqu’à 400 000 dollars

Pour nombre d’observateurs, l’actuel bull run n’est pas encore terminé et le Bitcoin (BTC) pourrait continuer sa dynamique haussière en 2025. S’il ne nous est pas possible de garantir que le prix de l’actif continuera de monter, certains analystes en sont toutefois convaincus, comme les équipes du mineur Blockware.

Ainsi, l’entreprise a dévoilé son rapport annuel, dans lequel elle présente 3 scénarios pour l’année prochaine. Selon Blockware, 3 fourchettes de prix sont donc envisageables, à savoir 150 000 dollars, 225 000 dollars et 400 000 dollars :

Scénarios sur le prix du BTC envisagés par Blockware

En commentant le graphique ci-dessus, Blockware précise tout de même que le prix du BTC est impossible à prévoir :

Les prévisions concernant le prix du Bitcoin sont impossibles. Mais compte tenu de la dynamique haussière, nous pensons que l’appréciation du prix en 2025 est une certitude, mais son ampleur reste incertaine. Ce graphique illustre un scénario baissier, de base et haussier pour le prix du Bitcoin en 2025.

Pour l’entreprise, le cas de figure le plus négatif serait la conséquence d’un non-respect des promesses de campagne de Donald Trump, avec une réserve stratégique de bitcoins qui tomberait dans l’oubli. En parallèle, la Réserve fédérale (FED) n’accélérerait pas la baisse de ses taux directeurs, tandis que les détenteurs de long terme vendraient leurs avoirs.

Pour ce qui est d’un scénario « de base », la réserve stratégique des États-Unis se concrétiserait bien, mais seulement avec les BTC déjà en leur possession. Pour sa part, la Fed s’en tiendrait à son calendrier prévu tandis que l’adoption de Bitcoin parmi les institutionnels se poursuivrait au rythme actuel.

Concernant la cible la plus optimiste, à savoir les 400 000 dollars par bitcoin, il faudrait bon nombre de facteurs positifs pour que cela se réalise. Pour ce faire, les États-Unis devraient acquérir encore plus de BTC, la Fed devrait baisser ses taux plus rapidement, tandis que l’adoption des acteurs institutionnels devrait s’accélérer.

Quoi qu’il en soit, il s’agira de ne pas accorder plus de crédit que nécessaire à ces prévisions et de garder la tête sur les épaules concernant votre stratégie. En bull run, le plus dur est souvent de réussir à vendre ses positions lorsque tout le marché est euphorique.

En attendant, le BTC affiche une hausse de 0,6 % en 24 heures, et s’échange à un peu plus de 64 900 dollars lors de l’écriture de ces lignes.

Source : Blockware

