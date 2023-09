Bitcoin (BTC), bilan du 3ème trimestre et perspectives de fin d’année

Le 3ème trimestre boursier se termine cette semaine, l’heure du bilan est venue, ainsi que celle du travail prospectif de fin d’année. Le cours du Bitcoin préserve le support majeur des 25 000 dollars contre toute attente, mais ce dernier reste sous haute menace. Quels sont les enjeux global-macro qui vont décider de la suite de la tendance ?

Bitcoin démarre le dernier trimestre avec une performance annuelle toujours solide

Le 3ème trimestre boursier est terminé et il est venu jeter le trouble sur une tendance boursière « risk-on », qui s'était jusque là déroulée sans accrocs. La tendance haussière du marché actions et de celui des cryptos depuis le mois de janvier 2023 s’appuyait, entre autres, sur la conviction que la désinflation était bien engagée et que la récession économique était peu probable.

Les développements du 3ème trimestre, en particulier le rebond artificiel du prix du pétrole et les mauvais chiffres macro-économiques européens et chinois, ont cassé cette reprise haussière linéaire trop parfaite.

Comme vous pouvez le constater sur le premier graphique plus bas, les performances boursières du 3ème trimestre se sont pour la grande majorité inscrites à contre-courant des performances enregistrées entre le mois d’octobre 2022 et le mois de juin 2023.

Le marché actions et le cours des cryptomonnaies, 2 classes d’actifs qui représentent le mieux l’attrait pour le risque, ont subi des corrections estivales qui sont venues effacer une partie de leur performance haussière précédente.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Parmi les tendances marquantes estivales qui ont surpris le consensus des analystes, nous pouvons citer :

Le rebond vigoureux du prix du pétrole, dont la hausse artificielle est menée par l’Arabie Saoudite et la Russie via une contrainte d’offre ;

Le rebond vigoureux du dollar US sur le Forex, alors que le pivot de la FED n’est plus attendu avant fin 2024 (voire 2025) sur fond de rebond de l’inflation nominale et de la résilience des activités de service et du marché du travail US ;

Les nouveaux plus hauts des rendements obligataires de long terme, mais la stabilité de la partie courte de la courbe des taux d’intérêt.

Le fil rouge fondamental du 3ème trimestre a été secoué (mais pas abandonné au stade actuel) par les risques suivants :

Risque de contagion du rebond du prix du pétrole à l’inflation sous-jacente ; Pré-récession économique en Europe ; Inquiétudes sur le secteur immobilier chinois ; Risque de contagion des coûts de financement à toute l’économie via le secteur des services en occident ; Un degré d’intransigeance restrictive de la FED très mal évalué par les anticipations du marché.

L’inflation sous-jacente va-t-elle être étanche au rebond de l’inflation nominale ?

Il s’agit du thème d’inquiétude fondamental numéro 1. Tout d’abord, jusqu’où le rebond de l’inflation nominale va-t-il se développer en fonction du rebond du prix du pétrole ? D’autre part, l’inflation sous-jacente (toujours en baisse) va-t-elle rester étanche, en particulier l’inflation des services, en immobilier et en termes de nouveaux véhicules ?

👉 Pour aller plus loin – Pouvoir d’achat et cryptomonnaies : peuvent-elles aider à se protéger de l’inflation ?

Alors que la plupart des bonnes nouvelles propres à l’écosystème crypto sont attendues pour l’année 2024 (ETF, halving…), gardez bien à l’esprit que ce sont les fondamentaux généralistes qui vont avoir une forte influence sur le prix du BTC d’ici la fin d’année. Il est impératif que les tensions haussières sur le dollar US et les taux obligataires se calment pour que BTC bénéficie d'un contexte plus favorable à une reprise.

Graphique qui propose une comparaison des performances de toutes les classes d’actifs depuis le début de l’année

La très étonnante stagnation du cours du Bitcoin au-dessus du support à 25 000 dollars

Le cours du Bitcoin est stable depuis 6 semaines en bourse, alors l’analyse graphique dévoile toujours le même résultat, à savoir le débat entre une phase d’accumulation contre une phase de distribution qui aboutirait à la cassure du support à 25 000 dollars. Afin de redémarrer la tendance haussière annuelle, l’analyse on-chain suggère qu’il faut dépasser le seuil des 27 800 dollars, soit le coût de base des investisseurs à court terme.

👉 Pour aller plus loin : Comment acheter des cryptomonnaies en 2023 ?

Trade Republic : touchez 4 % d'intérêts par an sur les liquidités non investies

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

L’analyse chartiste suggère quant à elle qu’il faut déborder la résistance à 28 800 dollars en clôture hebdomadaire pour relancer la machine, et c’est aussi le message du système Ichimoku sur ce même horizon de temps.

La volatilité réalisée à court terme du BTC est à nouveau en phase d’écrasement alors que la prochaine impulsion verticale approche. Peut-être la semaine prochaine avec le rapport NFP aux États-Unis ?

Graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du cours du bitcoin avec les cas possibles en analyse fractale

💡Retrouvez des analyses exclusives de Vincent Ganne sur Cryptoast Research

Cryptoast Research : des analyses exclusives de Vincent Ganne

👉 Pour approfondir, retrouvez la vidéo hebdomadaire de Vincent Ganne sur la chaîne YouTube de Cryptoast :

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.