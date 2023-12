Binance retire sa demande de licence à Abu Dhabi – Pour quel motif ?

Jeudi, un porte-parole de l’exchange de cryptomonnaies Binance a confirmé que la plateforme retirait sa demande de licence à Abu Dhabi. Cette nouvelle s’inscrit dans la continuité d’une profonde restructuration de l'entreprise ces derniers mois.

Binance fait marche arrière sur sa licence à Abu Dhabi

Au printemps 2022, l’exchange de cryptomonnaies Binance avait obtenu un accord de principe auprès de l’Abu Dhabi Global Market (ADGM) en vue de l’obtention d’une licence pour la fourniture de services sur actifs numériques. Un peu plus d’un an plus tard, la plateforme a informé du retrait de sa demande.

Cela a été confirmé jeudi par un porte-parole de l’entreprise auprès de Reuters. Néanmoins, l’intéressé est resté très vague quant aux raisons ayant poussé à ce choix, indiquant seulement qu’une telle licence n’était plus nécessaire :

« Lors de l’évaluation de nos besoins mondiaux en matière de licences, nous avons décidé que cette demande n’était pas nécessaire. »

Bien que cette nouvelle intervienne peu de temps après les derniers déboires réglementaires aux États-Unis, ces deux évènements n’auraient pas de liens entre eux, selon le porte-parole. De son côté, l’Autorité de régulation des services financiers de ADGM n’a pas non plus apporté de précisions.

Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant le retrait de Binance des Émirats arabes unis. En effet, l’exchange reste toujours régulé à Dubaï, qui fait office de siège social pour la région et l’Afrique du Nord. L’année dernière, l’entreprise avait plus de 100 postes à pourvoir afin de satisfaire sa croissance localement.

Une année sous le signe de la structuration

Durant l’année 2021, Binance avait été pointée du doigt par plusieurs autorités réglementaires à travers le monde, jugeant d’un manque de conformité. La plateforme avait ainsi cherché à inverser la tendance en 2022, en obtenant de nombreuses licences ainsi que des enregistrements dans de diverses juridictions.

Néanmoins, nous avons pu observer que même la démission de Changpeng Zhao (CZ) mise de côté, 2023 a vu Binance se restructurer fortement.

Et pour cause, la société s’est retirée de plusieurs pays, que ce soit les Pays-Bas ou Chypre notamment. Pour continuer à servir les clients belges, une filiale en Pologne a été lancée, tandis que la plateforme n’accueille plus de nouveaux clients aux États-Unis depuis que son partenaire local a été sanctionné par la Financial Conduct Authority (FCA).

En parallèle, Binance a également subi le départ de plusieurs cadres importants, entre autres tel que Stéphanie Cabossioras, qui occupait le poste de directrice générale de Binance France.

Avec la nomination de Richard Teng au poste de PDG, il sera intéressant de voir si 2024 marque ou non un renouveau pour Binance.

Source : Reuters

