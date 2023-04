Binance publie une liste de 191 faux tokens et sites dangereux

La BNB Chain, à savoir la blockchain développée par Binance, a inauguré un nouveau site Internet permettant d'alerter les utilisateurs sur les applications décentralisées potentiellement frauduleuses : faux tokens, système de taxe douteux, réseaux sociaux absents, etc. Pour l'heure, 191 projets constituent déjà la liste.

La BNB Chain mise sur la sécurité des utilisateurs

S'il vous arrive de douter de la fiabilité d'un projet crypto sur la BNB Chain, sachez qu'il existe un outil pour répondre à votre besoin. Le site Internet DappBay dispose désormais d'un nouvel onglet baptisé « Risk Scanner ». Il permet à n'importe qui de renseigner l'adresse d'un smart contract d'une application décentralisée (dApp) et de connaître une estimation du risque associé à son utilisation.

Le juge n’est nul autre que Binance et les critères de jugement sont assez flous. Néanmoins, on sait qu'ils reposent sur de l'analyse de smart contract et que les éléments observés sont notamment la tokenomic, les frais associés à l'achat ou la vente de tokens, les failles potentielles dans le code et même l'état des réseaux sociaux ou du site Internet associés.

Voici un exemple réalisé avec une dApp quelconque sur la BNB Chain :

Exemple d'utilisation du scanner de DappBay de la BNB Chain

Le scanner nous indique la chose suivante : « Cette adresse contient des bugs, des vulnérabilités ou des codes malveillants susceptibles d'entraîner des pertes catastrophiques pour les investisseurs, veuillez vous éloigner de ce projet dès que possible ». Aucun détail supplémentaire sur l'origine de ces bugs ou les répercussions potentielles n'est mentionné.

Pour la BNB Chain, Binance met également à disposition la « Red Alarm ». Cette liste est composée de 191 applications décentralisées étant considérées comme des investissements risqués. Celle-ci est mise à jour chaque vendredi afin de rester la plus proche de l'état actuel de la blockchain.

Il est important de noter que le Risk Scanner est considéré comme une alerte proactive par Binance. Le site Internet précise que ce n'est pas un conseil d'investissement car « cela ne représente pas le niveau de risque des projets dApp sous-jacents ». Toujours est-il que c'est un outil intéressant à connaître pour les utilisateurs de la BNB Chain souhaitant s'assurer de la fiabilité d'une application avant de l'utiliser.

👉 Découvrir la BNB Chain (BNB), la technologie multi-chaîne de la plateforme Binance

La plateforme de référence pour acheter et trader plus de 600 cryptos 10% de réduction sur vos frais avec le code ZWUFE2S1 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : DappBay

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.