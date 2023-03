Binance NFT annonce l'intégration du réseau de Polygon (MATIC)

Un pas de plus pour Binance NFT. Le service de tokens non fongibles (NFT) a confirmé être désormais compatible avec le réseau de Polygon. Mais toutes les collections ne seront pas listées.

Binance NFT s’ouvre à Polygon

La nouvelle a été annoncée dans la journée d’hier. Au-delà de la blockchain native de Binance, l’arrivée de Polygon est la première fois que le service de NFT s’ouvre à un autre réseau qu’Ethereum. Les tokens en question sont des ERC-721.

« L’intégration du réseau Polygon élève encore Binance NFT afin qu’il devienne un écosystème et une place de marché multi-chaînes. […] Les utilisateurs peuvent désormais explorer et échanger des NFT sur des blockchains multiples, y compris la BNB Smart Chain (BSC), le réseau Ethereum (ETH) et Polygon (MATIC). »

La plateforme note cependant que toutes les collections de Polygon ne seront pas représentées. Seules quelques-unes seront intégrées, avec une sélection qui se fera de manière centralisée par Binance. Cela n’était pas le cas pour les collections sur Ethereum, qui étaient toutes représentées… Jusqu’à récemment. Binance a en effet annoncé en janvier qu’elle réduisait le nombre de collections représentées, et se réservait le droit d’en enlever.

Binance avance petit à petit dans l’écosystème des NFT

Si Binance n’a pour l’instant pas prétention à rentrer en compétition avec les poids lourds du secteur, comme OpenSea ou Blur, l’entreprise semble cependant déterminée à continuer à se concentrer sur le secteur des NFT. L’intégration progressive d’autres blockchains devrait lui permettre d’étendre ses services.

Par ailleurs, elle a commencé à proposer des services adjacents, à l’instar de « Bicasso ». Cette solution combine deux des thèmes les plus brûlants du moment : l’intelligence artificielle et les NFT, afin de proposer des créations générées automatiquement aux utilisateurs. Tout cela montre une fois de plus les ambitions démesurées de l’entreprise, qui souhaite toucher tous les domaines des blockchains et de la finance.

Source : Binance, communiqué

