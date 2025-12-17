À l'approche des fêtes, la plateforme Binance fait découvrir les cryptomonnaies à vos proches à travers une campagne de parrainage. Jusqu'au 26 décembre 2025 à 23:59 (UTC), vous pouvez gagner 20 USDC pour chaque ami parrainé qui accomplit quelques missions simples. Découvrez comment profiter de cette offre cumulable 20 fois.

Comment gagner jusqu'à 400 USDC avec Binance ?

L'offre, limitée à un pool de récompenses total de 125 000 USDC et fonctionnant sur le principe du premier arrivé, premier servi, permet au parrain et au filleul de débloquer chacun un bon de 20 USDC lorsqu'un parrainage est réussi.

Pour les fêtes, accompagnez vos proches dans leurs premiers pas sur Binance : grâce au parrainage, vous repartez chacun avec 20 USDC. Une façon responsable et festive de partager la crypto.

Chaque utilisateur éligible a la possibilité de débloquer un maximum de 20 bons, soit un maximum de 400 USDC s'il parvient à parrainer 20 personnes sur Binance.

Parrainez vos proches et gagnez chacun 20 USDC avec Binance !

Afin de s'assurer de recevoir le bonus associé à la campagne, il faut générer un lien de parrainage dédié à l'offre en étant connecté à Binance et puis en cliquant sur le bouton « Parrainer des amis » sur la page de la campagne.

Pour que le parrainage soit considéré comme réussi, le nouvel utilisateur parrainé doit absolument s'inscrire via ce lien ou le code de parrainage associé et remplir les critères suivants pendant la période de promotion :

Compléter la vérification d'identité (KYC) ;

Effectuer un dépôt cumulé d'au moins 10 $ (ou équivalent) via dépôt Fiat ou achat par carte bancaire ;

Réaliser un volume de trading cumulé d'au moins 10 $ (ou équivalent) via Binance Spot ou Convert.

Pour chaque parrainage réussi, vous et votre filleul gagnez tous les deux 20 USDC pour célébrer ça !

Par ailleurs, un bonus supplémentaire est prévu pour ceux ayant parrainé au moins 3 amis avant le début de la campagne peuvent recevoir 5 USDC supplémentaires pour chaque ami parrainé qui effectue son premier trade pendant la campagne.

Pour réclamer les récompenses, les utilisateurs doivent se rendre dans l'onglet « Escape des récompenses » depuis leur profil et réclamer le ou les bons associés au bonus de 20 USDC.

Notez que tous les bons expirent 30 jours après leur distribution, alors n'oubliez pas de les récupérer dès que vous les recevez.

