Le basketball débarque sur Sorare avec un jeu blockchain dédié

Sorare, la licorne française du fantasy football, passe à l’étape supérieure en nouant un partenariat avec un mastodonte du sport américain : la NBA. Un nouveau jeu Sorare entièrement dédié au basketball sera prochainement disponible.

Sorare accueille le basketball dans son écosystème

Après avoir conquis le monde du football, le jeu blockchain Sorare fait une entrée fracassante dans un nouveau sport : le basketball.

La startup française vient en effet de nouer un partenariat pluriannuel avec la National Basketball Association (NBA) et la National Basketball Players Association (NBPA).

Cette collaboration se traduira par le lancement prochain d'un nouveau jeu pour l'écosystème Sorare, axé sur le basketball. Sous licence officielle et gratuit, ce jeu sortira cet automne pour la saison 2022-23 de la NBA.

Tout comme le célèbre jeu de fantasy football de Sorare, cette nouvelle itération offrira aux fans de basketball une nouvelle opportunité d'interagir avec leurs équipes favorites et d'affronter d'autres joueurs.

Les joueurs de la NBA seront donc numérisés sous la forme de NFT (tokens non fongibles) et leurs caractéristiques évolueront en fonction de leurs performances réelles sur le terrain.

En collectionnant des joueurs, les utilisateurs de ce jeu pourront composer leur équipe de rêve et participer à des compétitions pour tenter de gagner des récompenses, comme de l'Ether.

La conquête du monde sportif par Sorare continue

Cumulant aujourd'hui plus de 2 millions d'utilisateurs enregistrés, la pépite française Sorare continue donc d'introduire de nouveaux sports à son catalogue. Après le football et le baseball (grâce à un partenariat avec la MLB), la startup frappe fort avec son arrivée dans le basketball.

Se réjouissant de ce partenariat, le président de la NBA Adam Silver a d'ailleurs déclaré que :

« Notre partenariat avec Sorare donnera aux fans de la NBA une toute nouvelle façon de s'engager avec nos équipes et nos joueurs. »

De son côté, Nicolas Julia, cofondateur et directeur général de Sorare, est ravi que les fans puissent se rapprocher de leurs équipes et joueurs préférés grâce à Sorare :

« La NBA et les joueurs ont été à l'avant-garde des expériences numériques et des objets de collection et notre jeu offre aux fans de basketball l'ultime expérience de divertissement sportif où ils peuvent jouer comme un manager général, posséder leur propre jeu et favoriser les connexions dans le monde réel. »

Une chose est sûre, Sorare a maintenant toutes les cartes en main pour poursuivre son développement à l'international. L'entreprise touche désormais 3 des sports les plus suivis et appréciés au monde, et ne compte certainement pas s'arrêter en si bon chemin.

