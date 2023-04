La banque suisse PostFinance propose désormais des services relatifs aux cryptomonnaies à ses clients

PostFinance, l'organisme financier de la La Poste suisse, s'est associée à Sygnum, l'une des premières crypto-banques (également suisse), afin de proposer différents services relatifs aux cryptomonnaies à ses clients. Ces services comprendront, entre autres, l'achat, la vente et le stockage de différentes cryptomonnaies telles que le Bitcoin (BTC) ou l'Ether (ETH).

Pour ce faire, PostFinance exploitera la plateforme B2B indépendante de Sygnum afin de proposer des services conformes aux réglementations bancaires locales tout en répondant à la demande de ses clients, lesquels se sont montrés demandeurs d'une telle offre, selon le communiqué. PostFinance rejoint ainsi une quinzaine d'établissements déjà desservis par Sygnum.

Selon Philipp Merkt, directeur des investissements chez PostFinance, une banque doit désormais être capable de subvenir à ce genre de besoin pour ses clients :

« Les actifs numériques font désormais partie intégrante du monde financier et nos clients veulent avoir accès à ce marché par l'intermédiaire de PostFinance, leur banque principale de confiance. Il est plus important que jamais de pouvoir compter sur un partenaire réputé et établi comme la Banque Sygnum, qui propose une excellente offre de services. »