La Banque du Canada réduit ses recherches sur les MNBC, prête à déployer un dollar numérique si nécessaire

La Banque du Canada a annoncé réduire ses recherches sur les monnaies numériques de banque centrale (MNBC), mais se déclare prête à déployer un dollar numérique si la situation l'exige.

Le dollar canadien numérique serait déjà prêt

Au cours des derniers siècles, la monnaie n'a cessé d'évoluer vers une forme de plus en plus contrôlée par les États, jusqu'à atteindre la situation actuelle, où dans certaines régions du monde, les autorités peuvent geler vos fonds en quelques clics.

Ces dernières décennies, nous avons également assisté à une réduction progressive de l'utilisation du cash, créant un environnement où l'usage même de l'argent liquide est parfois criminalisé. Parallèlement, les gouvernements ont expérimenté, souvent sans l'approbation de la population, divers moyens d'introduire une monnaie numérique de banque centrale (MNBC).

Selon les banques centrales, ces MNBC sont censées représenter l'évolution naturelle de notre monnaie dans un monde de plus en plus numérique. Cependant, un tel système soulève de nombreuses questions, notamment sur les risques de censure et la protection de la vie privée des utilisateurs.

Récemment, la Banque du Canada a annoncé sur son site Internet avoir suffisamment exploré le sujet et se dit prête à déployer un dollar canadien numérique si cela devenait nécessaire.

La Banque déclare :

« Le travail étant achevé et d'autres questions liées aux paiements prenant de l'importance, la Banque réduit ses travaux sur une monnaie numérique de banque centrale destinée aux particuliers et recentre ses efforts sur des recherches plus larges sur les systèmes de paiement et le développement de politiques. La Banque sera prête à garantir que les Canadiens disposent toujours d'une offre sûre et sécurisée de monnaie publique. »

Enfin, la Banque du Canada conclut sa publication en affirmant qu'elle « continuera de suivre les développements mondiaux concernant les MNBC destinées aux particuliers et publiera certaines recherches connexes », tout en se préparant à l'évolution des moyens de paiement au Canada et dans le reste du monde.

Les MNBC pourraient représenter un danger pour nos libertés

Malheureusement, le Canada ne dispose pas d'une bonne réputation en matière de protection de l'indépendance monétaire de ses citoyens.

En effet, en février 2022, les manifestations du « Convoi de la liberté », où des camionneurs et d'autres manifestants protestaient contre l'obligation vaccinale imposée aux chauffeurs traversant la frontière entre le Canada et les États-Unis, ont été fortement censurées par le gouvernement.

Le mouvement avait reçu des dons en espèces et en Bitcoin via diverses plateformes. Face à ces manifestations, le gouvernement a invoqué pour la 1ère fois la Loi sur les mesures d’urgence, qui lui permettait de justifier le gèle des fonds des manifestants sur les plateformes et comptes bancaires utilisés.

Avec l'utilisation des MNBC, une telle intervention aurait pu être encore plus facile à mettre en œuvre par le gouvernement.

Source : Banque du Canada

