Balancer va redistribuer 8 millions de dollars récupérés sur les 128 millions de dollars volés

Suite à une récente exploitation de faille de début novembre, le protocole Balancer a tenté de récupérer une partie des 128 millions de dollars volés. L’heure est maintenant à la redistribution du maigre butin de 8 millions de dollars effectivement sauvés.

le 28 novembre 2025 à 13:00.

2 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Balancer va restituer 8 millions de dollars sur les 128 millions volés

Le 2 novembre dernier, le protocole de la finance décentralisée (DeFi) Balancer subissait une exploitation de faille dramatique. En effet, une erreur d'arrondi dans sa fonction de regroupement des swaps a entraîné la perte de 128 millions de dollars en cryptomonnaies.

Rapidement, de nombreux acteurs de l'écosystème crypto ont tenté de s'organiser afin de récupérer le maximum de fonds possible sur plusieurs blockchains, à la fois en interne chez Balancer, mais également avec le soutien actif de hackers whitehat bien décidés à décrocher les fameux bug bounties, versés en proportion des montants impliqués.

Quelques semaines après les faits, le temps semble venu de faire les comptes, mais surtout de restituer les fonds récupérés aux utilisateurs impactés par ce vol de 128 millions de dollars. Dans ce cadre, le protocole Balancer vient de proposer un plan de recouvrement crédité... d'environ 8 millions de dollars.

À noter : environ 19,7 millions de dollars supplémentaires récupérés, en tokens osETH et osGNO, restent sous la gestion séparée du protocole de liquid staking StakeWise.

Plus de 50 % des fonds récupérés par des hackers whitehat

La somme peut sembler dérisoire, au regard de pertes impliquées. Toutefois, comme le protocole Balancer ne manque pas de le préciser dans le cadre de sa proposition, « les utilisateurs comprennent les risques inhérents à la DeFi et les efforts continus de la communauté pour les gérer ».

Le montant total des fonds récupérés implique une part de 3,8 millions de dollars — presque exactement la moitié — ayant nécessité l'intervention d'un hacker whitehat, rémunérée à hauteur de 10 %, avec un plafonnement imposé à 1 million de dollars par sauvetage et une identification KYC obligatoire.

🗞️ Hack de Balancer : une erreur d'arrondi à 130 millions de dollars

Détail des récupérations effectuées par des hackers whitehat

Détail des récupérations effectuées par des hackers whitehat

 

Dans les faits, cette procédure de remboursement adopte un modèle présenté comme « non-socialisé », impliquant que « les fonds sauvés de chaque pool affecté ne seront distribués qu'aux liquidity providers (LP) du pool et de la blockchain concernés », avec un système de prorata basé sur les avoirs effectifs au moment de l'attaque.

Il reste à voir comment les acteurs de la communauté Balancer vont accueillir cette proposition. Pendant ce temps, le cours du BAL peine à s'aligner sur le rebond actuel du marché des cryptomonnaies avec une hausse de moins de 5 % sur les 7 derniers jours.

Source : Balancer

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

412 articles

Tous ses articles

