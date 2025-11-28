Balancer va redistribuer 8 millions de dollars récupérés sur les 128 millions de dollars volés

Suite à une récente exploitation de faille de début novembre, le protocole Balancer a tenté de récupérer une partie des 128 millions de dollars volés. L’heure est maintenant à la redistribution du maigre butin de 8 millions de dollars effectivement sauvés.

Balancer va restituer 8 millions de dollars sur les 128 millions volés

Le 2 novembre dernier, le protocole de la finance décentralisée (DeFi) Balancer subissait une exploitation de faille dramatique. En effet, une erreur d'arrondi dans sa fonction de regroupement des swaps a entraîné la perte de 128 millions de dollars en cryptomonnaies.

Rapidement, de nombreux acteurs de l'écosystème crypto ont tenté de s'organiser afin de récupérer le maximum de fonds possible sur plusieurs blockchains, à la fois en interne chez Balancer, mais également avec le soutien actif de hackers whitehat bien décidés à décrocher les fameux bug bounties, versés en proportion des montants impliqués.

✍️ Découvrez notre comparatif des 10 meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

Quelques semaines après les faits, le temps semble venu de faire les comptes, mais surtout de restituer les fonds récupérés aux utilisateurs impactés par ce vol de 128 millions de dollars. Dans ce cadre, le protocole Balancer vient de proposer un plan de recouvrement crédité... d'environ 8 millions de dollars.

À noter : environ 19,7 millions de dollars supplémentaires récupérés, en tokens osETH et osGNO, restent sous la gestion séparée du protocole de liquid staking StakeWise.

Rejoindre Cryptoast Academy avec 80 % de réduction sur l'abonnement annuel

Publicité

Plus de 50 % des fonds récupérés par des hackers whitehat

La somme peut sembler dérisoire, au regard de pertes impliquées. Toutefois, comme le protocole Balancer ne manque pas de le préciser dans le cadre de sa proposition, « les utilisateurs comprennent les risques inhérents à la DeFi et les efforts continus de la communauté pour les gérer ».

Le montant total des fonds récupérés implique une part de 3,8 millions de dollars — presque exactement la moitié — ayant nécessité l'intervention d'un hacker whitehat, rémunérée à hauteur de 10 %, avec un plafonnement imposé à 1 million de dollars par sauvetage et une identification KYC obligatoire.

🗞️ Hack de Balancer : une erreur d'arrondi à 130 millions de dollars

Détail des récupérations effectuées par des hackers whitehat

Dans les faits, cette procédure de remboursement adopte un modèle présenté comme « non-socialisé », impliquant que « les fonds sauvés de chaque pool affecté ne seront distribués qu'aux liquidity providers (LP) du pool et de la blockchain concernés », avec un système de prorata basé sur les avoirs effectifs au moment de l'attaque.

Il reste à voir comment les acteurs de la communauté Balancer vont accueillir cette proposition. Pendant ce temps, le cours du BAL peine à s'aligner sur le rebond actuel du marché des cryptomonnaies avec une hausse de moins de 5 % sur les 7 derniers jours.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : Balancer

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.