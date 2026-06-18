Aster propose de nouvelles tokenomics face à son échec à concurrencer Hyperliquid

Pour tenter de recréer de l'engouement autour de son token qui s'effondre depuis plusieurs mois, Aster a revu ses tokenomics. Qu'est-ce qui change ?

le 18 juin 2026 à 16:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Aster propose de nouvelles tokenomics face à son échec à concurrencer Hyperliquid
Test logo

Aster

0.667$

Notre fiche

Aster

Acheter Aster (ASTER)

Partenaire Kraken

Aster veut relancer la dynamique autour de son token

Lorsqu’un token inutile s’effondre, il est généralement de coutume pour les équipes qui le soutiennent de revoir ses tokenomics, de façon à l’envelopper d’un nouvel emballage censé le rendre plus attrayant. C’est ce que tente de faire Aster, à travers une nouvelle mise à jour.

En effet, les équipes du projet ont annoncé mercredi après-midi que les rachats et le burn de token ASTER allaient être augmentés de « 198 % » :

blockquote icon

Aster renforce son programme de rachat afin que l'activité de la plateforme récompense les stakers et contribue à la déflation de l'ASTER. À compter d'aujourd'hui à 12h00 UTC, 99 % des frais de plateforme quotidiens d'Aster servent à racheter des ASTER. Un montant équivalent d'ASTER est détruit à partir des réserves, à raison d'un pour un.

💡 En savoir plus sur Aster

Par ailleurs, Aster met en avant son système de « staking », avec des récompenses attribuées aux détenteurs de veASTER.

Nous appelons toutefois à la prudence, alors que ces mécaniques de verrouillage ont trop souvent servi de portes de sortie aux équipes fondatrices.

Rappelons à ce titre que, depuis son plus haut historique à 2,41 dollars le 24 septembre 2025, le token ASTER a chuté de 72,1 %. Dans un contexte où les altcoins ont très largement sous-performé le Bitcoin (BTC), il convient donc de s'intéresser à des actifs qui proposent de réels cas d'usage, et non de simples rachats de tokens censés créer une pression acheteuse artificielle.

👉 Dans l'actualité également — Coinbase propose désormais des actions tokenisées, le trading d'options et bien d'autres choses

En attendant, le prix de l'ASTER affiche 0,67 dollar lors de l’écriture de ces lignes, en légère hausse de 0,86 % au cours des dernières 24 heures.

Long ou short des centaines d'actifs (cryptos, actions, or, pétrole...) avec Hyperliquid
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2605 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Aster

Voir plus
Tout voir
Test logo

ASTER

Aster

-11.2%

0.667$

Notre fiche explicative sur

Aster

Acheter Aster (ASTER)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

L'employé n°1 de SpaceX touche le jackpot : 1,5 milliard $ pour seulement 0,06 % des actions

L'employé n°1 de SpaceX touche le jackpot : 1,5 milliard $ pour seulement 0,06 % des actions

 L'or chute de plus de 22 % depuis son record — Est-ce la fin du rallye ?

L'or chute de plus de 22 % depuis son record — Est-ce la fin du rallye ?

 Le bear market du Bitcoin est « terminé » pour cet analyste de Standard Chartered

Le bear market du Bitcoin est « terminé » pour cet analyste de Standard Chartered

 Pour Michael Saylor, « la confiance dans Ethereum s'est effondrée » - Il sait de quoi il parle

Pour Michael Saylor, « la confiance dans Ethereum s'est effondrée » - Il sait de quoi il parle