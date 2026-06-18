Aster propose de nouvelles tokenomics face à son échec à concurrencer Hyperliquid

Pour tenter de recréer de l'engouement autour de son token qui s'effondre depuis plusieurs mois, Aster a revu ses tokenomics. Qu'est-ce qui change ?

Aster veut relancer la dynamique autour de son token

Lorsqu’un token inutile s’effondre, il est généralement de coutume pour les équipes qui le soutiennent de revoir ses tokenomics, de façon à l’envelopper d’un nouvel emballage censé le rendre plus attrayant. C’est ce que tente de faire Aster, à travers une nouvelle mise à jour.

En effet, les équipes du projet ont annoncé mercredi après-midi que les rachats et le burn de token ASTER allaient être augmentés de « 198 % » :

Aster renforce son programme de rachat afin que l'activité de la plateforme récompense les stakers et contribue à la déflation de l'ASTER. À compter d'aujourd'hui à 12h00 UTC, 99 % des frais de plateforme quotidiens d'Aster servent à racheter des ASTER. Un montant équivalent d'ASTER est détruit à partir des réserves, à raison d'un pour un.

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Par ailleurs, Aster met en avant son système de « staking », avec des récompenses attribuées aux détenteurs de veASTER.

Nous appelons toutefois à la prudence, alors que ces mécaniques de verrouillage ont trop souvent servi de portes de sortie aux équipes fondatrices.

Rappelons à ce titre que, depuis son plus haut historique à 2,41 dollars le 24 septembre 2025, le token ASTER a chuté de 72,1 %. Dans un contexte où les altcoins ont très largement sous-performé le Bitcoin (BTC), il convient donc de s'intéresser à des actifs qui proposent de réels cas d'usage, et non de simples rachats de tokens censés créer une pression acheteuse artificielle.

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En attendant, le prix de l'ASTER affiche 0,67 dollar lors de l’écriture de ces lignes, en légère hausse de 0,86 % au cours des dernières 24 heures.

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Source : X

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