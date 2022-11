ASICS s'associe à STEPN pour proposer de (vraies) baskets de running

ASICS vient d’annoncer une nouvelle initiative avec STEPN, qui permettra d’associer ses célèbres baskets de running avec celles – virtuelles – de l’application. La marque compte par ailleurs multiplier les initiatives Web3. Zoom sur ce partenariat.

ASICS sort une édition limitée de baskets avec STEPN

La célèbre marque de running ASICS continue de se lancer dans le Web3, et elle étoffe son partenariat avec STEPN. Elle a annoncé hier qu’une édition limitée de ses GT-2000 11 serait proposée à la vente. Les chaussures physiques seront achetables uniquement en stablecoin USDC via Solana Pay. Elles sont disponibles en deux styles : Light Mode et Dark Mode, pour un temps limité : d’aujourd’hui au 8 novembre.

Web3 oblige, l’achat de ces baskets de running s’accompagnera d’une récompense. Les détenteurs recevront un badge sous forme de NFT, qui leur permettra de participer à un airdrop. Ce dernier leur donne une chance de recevoir l’équivalent de ces chaussures sous forme de NFTs utilisables dans STEPN. Le badge servira également à participer à d’autres expériences futures proposées par ASICS sur l’appli STEPN.

L’idée est de capitaliser sur la montée en puissance du Web3, selon Josh Fried, le responsable des paiements chez Solana Labs :

« En tant que premier arrivés, ASICS devient leader de l’industrie en montrant comment les clients et les marques peuvent s’associer autour d’expériences “tokengated” qui fournissent des avantages aux deux parties. »

👉 Nouveau dans l’univers de STEPN ? Découvrez notre guide – Move-to-Earn : votre activité physique récompensée en cryptomonnaies

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France Binance -10% de réduction sur les frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Des baskets qui deviennent tangibles

ASICS avait déjà proposé des baskets virtuelles en partenariat avec STEPN. Mais l’entreprise vient de franchir une nouvelle étape, en proposant des baskets « réelles », qui pourront être portées par les utilisateurs de STEPN. Comme l’a expliqué Joe Pace, le responsable des initiatives Web3 d’ASICS, à nos confrères de Decrypt, la marque souhaite poursuivre l’expérience sur Solana (SOL) :

« Nous voulons construire notre programme sur une blockchain qui peut être mise à l’échelle globalement dès le départ. »

Ethereum appréciera la petite pique à son égard. C’est cependant une preuve de confiance pour la blockchain Solana, dont la cryptomonnaie SOL est actuellement le 10e actif crypto le plus capitalisé. Mais aussi pour l'USDC, le stablecoin de Circle.

Tout cela montre en tout cas l’intérêt croissant des grandes entreprises pour les opportunités proposées par le Web3. Preuve de cet engouement, les dépôts de marque et les partenariats se multiplient entre sociétés « classiques » et sociétés cryptos.

👉 Pour aller plus loin – Solana (SOL), une blockchain atypique avec de grandes ambitions

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Source : ASICS, communiqué



Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.