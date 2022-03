Le célèbre artiste XCOPY vend 7 394 NFTs en 10 minutes pour 23 millions de dollars

XCOPY vend 7 394 NFTs en 10 minutes

La place de marché Nifty Gateway en collaboration avec XCOPY a lancé une vente ouverte de tokens non fongibles (NFTs) baptisée « Max Pain and Frens ».

Les NFTs ont tous le même visuel à savoir un GIF présentant un crâne, avec l'esthétique glitchy caractéristique de l'artiste. XCOPY est reconnu comme l’un des tout premiers crypto-artiste de l’histoire et également l’un des plus célèbres.

NFT de la collection « Max Pain and Frens by XCOPY »

Pour rappel, une édition ouverte n’a pas de limite de nombre de NFT disponible. Au contraire, la vente a lieu sur une période limitée. Autrement dit, les collectionneurs pouvaient acheter autant de NFTs qu'ils le souhaitent durant le temps imparti.

Ainsi, le 24 mars entre 23h30 et 23h40, l’artiste XCOPY a vendu plusieurs milliers de NFTs pour un montant de 1 Ether (ETH) par unité. Plus précisément, c’est 7 394 NFTs qui ont été vendues en 10 minutes, générant l’équivalent de 23 millions de dollars. L’artiste a déclaré : « C'était assez intense ».

Toutefois, cette vente a provoqué quelques critiques en mettant en avant le manque de créativité (tous les NFTs sont les mêmes) et l’aspect cupide de l’initiative. Quoi qu'il en soit, il est difficile de remettre en question la position de XCOPY tant sa réputation est importante.

L'ascension de l’artiste XCOPY

XCOPY a été l’un des tout premiers artistes à créer une œuvre sur la plateforme SuperRare avec l’œuvre « Death Dip ». Début novembre 2021, un NFT de l'artiste intitulé « A Coin for the Ferryman » s'est vendu sur cette marketplace pour 1 330 ETH, soit l’équivalent de 6 millions de dollars. Autre exemple, l’œuvre « Right Click and Save As Guy » de XCOPY s’est vendue 7,1 millions de dollars fin 2021.

Ces deux ventes illustrent l'ascension fulgurante de XCOPY. En 2018, le premier acheteur du NFT « Right Click and Save As Guy » avait acquis l’œuvre directement auprès de l'artiste pour environ 139 dollars.

Bien que l’édition ouverte Max Pain and Frens n’ait pas la même valeur que les œuvres les plus rares de XCOPY, ceux qui ont acheté l'un des NFT voient déjà un retour sur investissement. Actuellement le prix minimum sur OpenSea est d’environ 1,6 ETH.

De plus, un message énigmatique venant de l’artiste sur Twitter pourrait suggérer que quelques surprises pourraient être révélées. À moins que XCOPY joue avec les nerfs des collectionneurs...

max pain is waiting for the reveal — XCOPY 🏴 (@XCOPYART) March 25, 2022

