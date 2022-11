Arianee s'associe avec POAP pour démocratiser les NFT de preuve de présence auprès des marques

Le développeur français de solutions Web3 Arianee annonce un partenariat avec POAP afin que les marques puissent se rapprocher de leurs communautés de façon novatrice grâce aux tokens non fongibles (NFT). Désormais, les fans pourront obtenir des preuves de présence sous forme de NFT lors d’évènements et les stocker directement sur un wallet compatible avec Arianee.

Arianee et POAP collaborent pour les preuves de présence lors d'évènements

L'entreprise française Arianee, spécialisée dans l'accompagnement des entreprises à travers leur transition vers le Web3, vient de conclure un partenariat avec POAP, la plateforme mondiale spécialisée dans les preuves de présence (Proof of Attendance).

Les preuves de présence, délivrées sous forme de tokens non fongibles (NFT), permettent d'attester de la présence d'un individu à un certain évènement de façon totalement novatrice. Démocratisés par POAP, incontestable leader en la matière, les tokens de Proof of Attendance sont envoyés directement dans le wallet de leur détenteur de la même façon qu'un NFT classique.

Totalement gratuits, ces NFT permettent à la fois à leurs détenteurs d'immortaliser un souvenir ou une participation et à ceux qui les distribuent d'animer leur communauté grâce aux outils du Web3.

Désormais, grâce à ce partenariat avec Arianee, les POAP vont pouvoir étendre leur aura auprès de nombreuses marques afin que ces dernières puissent se rapprocher de leur communauté de façon active. De cette façon, les marques pourront désormais tokeniser la relation qu'ils occupent avec leurs clients à travers un portefeuille numérique.

Ainsi, chaque marque sera en mesure de proposer un parcours personnalisé à ses clients à la manière d'un programme de fidélité, mais qui cette fois permet à ces derniers de se créer une véritable personnalité numérique sans que les entreprises aient besoin de récupérer de quelconques données personnelles.

👉 Découvrez notre guide pour acheter vos premiers NFT

La fidélisation à travers le Web3

Reflet de l'attrait que portent les plus grandes marques pour les NFT et le Web3, cette collaboration permettra à leurs communautés de recevoir des NFT exclusifs de façon simplifiée, par exemple en scannant un QR code proposé lors d'événements.

Pour cela, les utilisateurs devront simplement se munir d'un wallet numérique compatible avec Arianee afin de prévisualiser, lire puis visualiser le contenu de leur POAP. Une fois obtenu, ce dernier sera ensuite stocké de manière automatisée et sécurisée grâce à Arianee.

Pierre-Nicolas Hurstel, le PDG et cofondateur d'Arianee, a salué ce nouveau pas vers la démocratisation du Web3 :

« Nous partageons avec POAP une vision commune de la décentralisation, de l'adoption massive du Web3, et des cas d'utilisation des NFTs. Nous travaillons ensemble depuis longtemps. C’est donc tout naturel pour nous que les solutions Arianee puissent générer et accueillir des POAP, la norme en matière de preuve de présence. Notre objectif est de rendre le Web3 accessible à tous, pour les marques et leurs communautés. »

De grandes marques proposent déjà une interface compatible avec Arianee, telles que Moncler, Yves Saint-Laurent, Breitling ou encore Vacheron.

👉 Sur le même sujet - Arianee, le développeur français de solutions Web 3.0 clés en main, lève 20 millions d’euros

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité