Après l'alerte de la France, Binance cherche à obtenir une licence MiCA en Grèce

Les entreprises crypto ont jusqu’à juin 2026 pour obtenir une licence MiCA. Le géant Binance aurait opté pour une demande en Grèce, après un rappel de l’Autorité des marchés financiers française.

Binance cherche à obtenir une licence MiCA en Grèce

Il y a une dizaine de jours, l’Autorité des marchés financiers (AMF) soulignait que 90 sociétés cryptos opérant en France ne disposaient toujours pas de licence MiCA. En juillet, celles qui n’auront pas obtenu de sésame réglementaire européen se verront interdites de résidence en France.

C’est un enjeu pour Binance, qui cherche à être régulée en Europe. La société a donc fait une demande en Grèce, selon une information rapportée par nos confrères de CoinTelegraph. Un porte-parole de l’entreprise confirme que Binance est sur les rails pour obtenir sa licence à temps :

Nous nous réjouissons de l’opportunité de travailler en étroite collaboration avec la HCMC [l’organe de régulation grec NDLR] à mesure que ce nouveau cadre réglementaire se met en place dans l’Union européenne, et nous nous réjouissons de contribuer à la croissance à long terme de l’écosystème financier numérique européen.

À ce stade, Binance est la plus grande plateforme d’échange mondiale, avec des volumes journaliers actuellement compris entre 10 et 20 milliards de dollars. Son PDG actuel, Richard Teng, a insisté sur la nécessité de se conformer aux réglementations afin de continuer à croître.

Source : CoinTelegraph

