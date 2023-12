Après le hack de KyberSwap, Kyber Network a licencié 50 % de son personnel

Le mois dernier, l’exchange décentralisé (DEX) KyberSwap, propulsé par Kyber Network, a subi un hack de plus de 45 millions de dollars conduisant à un effondrement de sa valeur totale verrouillée (TVL) du fait de retraits massifs de liquidités.

Depuis, le protocole ne s’est toujours par relevé, ladite TVL étant de 7 millions de dollars contre 85 millions de dollars avant l’attaque.

C’est donc là un incident qui a eu de lourdes conséquences sur Kyber Network, conséquences sur lesquelles est revenu le PDG et cofondateur Victor Tran dans un long message publié sur X lundi dernier :

In the past month, KyberSwap has faced unprecedented challenges due to the Elastic exploit. Despite this, I am grateful to say that our core business, including the Aggregator and Limit Order functions, remains robust.

Moreover, we will soon be launching our Zap API, an…

