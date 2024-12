Après avoir critiqué Bitcoin durant 13 ans, le Financial Times fait ses excuses publiquement

Alors que le FT Alphaville, une branche du Financial Times, a fait preuve de « cynisme de longue date » envers Bitcoin (BTC) et les cryptomonnaies, le média a présenté ses excuses publiquement. Est-ce là un signal d'adoption supplémentaire ?

Le Financial Times fait son mea culpa sur Bitcoin

Parmi les médias traditionnels, Bitcoin (BTC) et les cryptomonnaies ont souvent été dénigrés (et le sont encore), que ce soit par mauvaise foi ou par méconnaissance du sujet. Malgré tout, l’écosystème se construit petit à petit et l’année 2024 aura marqué un tournant décisif, avec en point d’orgue le dépassement des 100 000 dollars par bitcoin.

C’est dans ce contexte que le Financial Times a reconnu publiquement s’être trompé sur Bitcoin. En effet, le célèbre journal a publié jeudi un mea culpa, car FT Alphaville a longtemps partagé des contenus particulièrement sceptiques vis-à-vis des cryptomonnaies, et ce, depuis juin 2011 :

Les lecteurs réguliers de FT Alphaville ont peut-être eu l’impression que ses auteurs actuels et anciens étaient unis dans leur scepticisme à l’égard des cryptomonnaies en général et du bitcoin en particulier. C’est exact.

En bref, FT Alphaville et une branche du Financial Times avec un ton plus informel et moins institutionnel.

Dans son communiqué, le média explique que ses publications des 13 dernières années ont notamment pu considérer les cryptomonnaies comme étant déconnectées de la réalité, ou avec trop d’interconnexion avec le système financier traditionnel.

Ainsi, ce sont bien les commentaires sur l’attitude du FT Alphaville, ainsi que la hausse récente, qui ont poussé le journal à revoir sa position démontrant un « cynisme de longue date », qui aurait pu dissuader certains lecteurs d’investir :

Nous sommes désolés si, à un moment au cours des 14 dernières années, vous avez décidé, en vous basant sur notre couverture, de ne pas acheter une chose dont la valeur a augmenté. […] Et nous sommes désolés si vous avez mal interprété notre crypto-cynisme comme une déclaration de soutien au tradfi, car nous détestons cela aussi.

Il s’agit donc là d’un changement de position supplémentaire, parmi tous ceux que nous avons pu observer dernièrement. En fonction de l’évolution des prix dans les mois à venir, nous pourrons peut-être constater des détracteurs historiques de Bitcoin mettre, à leur tour, de l’eau dans leur vin.

En parallèle, le BTC a reculé de 4,36 % en 24 heures lors de l’écriture de ces lignes et s’échange désormais à un prix de 98 250 dollars.

Source : Financial Times

