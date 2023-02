Apple : le malware de minage crypto « XMRig » sévit sur d'anciennes versions de macOS

La firme de sécurité Jamf Threat Labs a récemment découvert un malware opérant sur le système d'exploitation macOS de manière totalement dissimulée et donc particulièrement difficile à détecter par les différents systèmes de sécurité.

#JamfThreatLabs latest research on the stealthy #macOS #malware that is delivered through pirated Final Cut Pro apps was featured in @DarkReading. Be sure to stay vigilant and only download apps from trusted sources. https://t.co/TY32al17Zx

— Jamf (@JamfSoftware) February 23, 2023