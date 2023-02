Alchemy Pay (ACH) grimpe de 59% suite à un partenariat avec Google Pay

Ce lundi 20 février, Alchemy Pay a annoncé un partenariat d'envergure avec le géant Google Pay. Les utilisateurs des smartphones Android pourront désormais acheter des cryptomonnaies facilement en utilisant leurs monnaies fiduciaires (euros, dollars, etc.) directement via Google Pay.

📢ANNOUNCEMENT📢#AlchemyPay Adds Google Pay for On-Ramp Fiat-Crypto Purchases

Our on-ramp now supports Google Pay to allow users to purchase crypto quickly, easily, and securely using their fiat currency funds.

Read more here👇https://t.co/iwQI0hnTjg$ACH #FiatOnRamp pic.twitter.com/qPUzBGiUuy

— Alchemy Pay|$ACH: Fiat-Crypto Payment Gateway (@AlchemyPay) February 20, 2023