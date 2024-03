Airdrop Wormhole : comment vérifier votre éligibilité et récupérer vos tokens W ?

Le protocole d'interopérabilité Wormhole vient de dévoiler son outil pour vérifier si vous êtes éligible à son airdrop de tokens W. Comment y accéder ?

Comment vérifier si vous êtes éligible à l'airdrop de tokens W par Wormhole ?

Le protocole d'interopérabilité Wormhole vient de dévoiler son outil pour vérifier si vous êtes éligible à son airdrop de tokens W.

Selon le communiqué établi à cet effet, Wormhole aurait traité plus d'un milliard de transactions à travers 200 applications et plus d'un million de portefeuilles.

À cet égard, Wormhole a dévoilé les tokenomics de son token W. Ce dernier aura une supply totale de 10 milliards de tokens à terme, et bénéficiera d'une libération de 1,8 milliard de tokens lors de son lancement, sachant qu'aucune date n'a été annoncée à ce sujet. Le token W sera d'abord disponible sur les réseaux Ethereum, Solana, Arbitrum, Optimism et Base.

Concernant l'airdrop de tokens W, ce sont 397 704 wallets qui sont éligibles à la distribution. 6,17 % de l'offre dédiée à cet effet, soit 617,3 millions de tokens W, peuvent ainsi être réclamés.

« L'airdrop comprend 500 000 000 W pour l'activité sur on-chain des utilisateurs qui ont utilisé les applications de l'écosystème Wormhole sur plus de 30 blockchains connectées à Wormhole, ainsi qu'environ 117 305 000 W pour les utilisateurs de la communauté, tels que les utilisateurs du Discord Wormhole, diverses communautés NFT, la communauté Monad et les stakers Pyth. »

Les critères d'éligibilité sont basés sur les interactions effectuées avec les différents réseaux pris en charge par le protocole Wormhole, notamment concernant la valeur cumulée des cryptomonnaies transférées et la fréquence des échanges. Le snapshot a été pris le 6 février 2024, selon le communiqué.

Vous pouvez vérifier votre éligibilité à l'airdrop de tokens W de Wormhole depuis la page officielle partagée par le protocole.

💡 L'outil de vérification de Wormhole semble confronté à des problèmes de latence. Si la page n'est pas fonctionnelle, vous pouvez vérifier votre allocation depuis l'outil de Zenith, cela ne nécessite aucune connexion de votre wallet.

L'airdrop de Wormhole fait partie des distributions de tokens les plus attendues de ces derniers temps. Effectivement, la valeur de la société avait dernièrement été évaluée à la somme mirobolante de 2,5 milliards de dollars.

Source : communiqué

