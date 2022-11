Les actions américaines dévissent, le Bitcoin (BTC) résiste – Le début de la décorrélation ?

Hier, les marchés des actions américaines ont connu une journée rouge, alors que les cours des cryptomonnaies donnent cette semaine quelques signes de vie. Est-ce le début de la décorrélation actions-cryptos ? On fait le point.

Les actions américaines uniformément dans le rouge hier

Dans la seule journée d’hier, les actions américaines ont vu 860 milliards de dollars s’envoler, avec des chutes conséquentes. Amazon (AMZN) perdait ainsi -4.75%, Alphabet (GOOG) plongeait de -3.74% et Apple (AAPL) de -3.70% :

JUST IN: Over $860 billion was wiped out from the US stock market today. pic.twitter.com/IqFNv4qFxG — Watcher.Guru (@WatcherGuru) November 2, 2022

Les marchés ont réagi à l’annonce de Jerome Powell. Le président de la Réserve fédérale a en effet annoncé hier que la Banque centrale relevait ses taux à leur plus haut niveau depuis une quinzaine d’années. Elle envisage par ailleurs de continuer à les relever, ce qui ravive les craintes de récession.

Avec un effet direct sur les marchés boursiers. En clôture hier, le Dow Jones affichait -1.55% et le NASDAQ chutait de -3.39%. Mais le capitaine Powell restait ferme : pour lui, l’économie américaine ne connaît pas encore de récession.

« [Une récession] est un déclin large concernant plusieurs industries qui est maintenu pendant plus de deux à trois mois. Cela ne ressemble pas à ce qu’il se passe actuellement. »

Une analyse bien sûr débattable, mais qui montre que la Fed est aux abois, face à une situation macroéconomique tout sauf apaisée.

Les cryptomonnaies (enfin) décorrélées ?

Si le président de la Fed a sorti les rames, et si les marchés des actions ont réagi particulièrement négativement, ce n’est pas le cas des cryptomonnaies. Cette semaine, le cours du Bitcoin (BTC) semble déterminé à franchir durablement le seuil psychologique des 20 000 dollars. De quoi y voir un début de décorrélation ?

Cours du Bitcoin (BTC) VS S&P 500 et NASDAQ

Si l’on se penche sur la corrélation du BTC et de l’Ether (ETH) avec des actions précises, on voit que le ratio a baissé, fortement pour certaines. Pour rappel, un ratio équivalent à 1 indique une corrélation parfaite. À l’inverse, un ratio négatif indique un éloignement :

Pourquoi cette éventuelle corrélation est-elle tant observée ? Parce qu’il s’agit de la proposition de valeur portée par les cryptomonnaies. C’est-à-dire proposer des actifs non liés aux marchés traditionnels. Dans les faits, cela a été historiquement plus compliqué que cela. Ces dernières années en particulier, le Bitcoin et les actions ont eu tendance à avancer en tandem, les cryptomonnaies chutant quand les marchés des actions plongeaient.

Des cryptomonnaies qui n’avancent plus en tandem avec les actions ?

Mais cela serait en train de changer, selon plusieurs analystes. Le plongeon d’hier tend à le confirmer, en plus d’un certain changement de culture dans l’écosystème. C’est en tout cas ce qu’a suggéré l’analyste Simon Peters à nos confrères de The Motley Fool :

« La proportion de richesse détenue dans des pièces qui ont bougé au cours des trois derniers mois est désormais à un plus bas historique. […] La richesse détenue dans des pièces qui n’ont pas bougé depuis plus de trois mois atteint désormais un record. »

Le « HOLD » semble donc dominer. La raison, c’est que la chute du Bitcoin a « purgé » les détenteurs qui étaient enclins à vendre. À part les mineurs, les investisseurs n’ont globalement pas intérêt à vendre à ce niveau de prix. Cela veut dire qu’ils conservent leurs BTC alors même que les marchés des actions peuvent subir des chutes.

Verra-t-on alors l’avènement des cryptomonnaies en tant que réserve de valeur face à des actions qui chutent ? C’est encore loin d’être confirmé, mais les événements de cette semaine montrent que le scénario est envisageable.

Source : IntoTheBlock, TradingView, BTC/USDT

