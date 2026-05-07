Accord commercial UE-USA : l'Europe bloque, Donald Trump menace de nouveaux droits de douane

Aucun accord n’a été trouvé cette semaine en ce qui concerne le partenariat commercial entre les États-Unis et l’Europe. L’Union européenne a durci le ton face aux revirements de Donald Trump, qui menace de nouveaux droits de douane.

L’accord commercial entre les États-Unis et l’Union européenne tarde à être approuvé

L’accord commercial transatlantique de juillet 2025 conclu entre Donald Trump et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, devait être ratifié par les États membres. Mais il y a un blocage : l’UE ne parvient pas à finaliser l’accord, se montrant moins flexible qu’auparavant face aux exigences américaines.

Les dernières négociations se sont achevées ce mercredi soir sans accord, malgré les discussions des négociateurs du Parlement européen. Ce qui bloque, ce sont des demandes de la part de l’Union européenne : elle souhaite d’une part que les États-Unis réduisent les droits de douane sur l’acier. De l’autre, elle exige que Donald Trump ne menace plus l’intégrité territoriale de l’UE, comme il l’a fait avec le Groenland.

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Par ailleurs, l’UE précise que si les États-Unis prenaient des « mesures incompatibles » avec l’accord, toutes les « options » restaient ouvertes. Autrement dit, de contre-mesures tarifaires pourraient être appliquées, ciblant 95 milliards d’euros de produits américains.

Nouveaux droits de douane à venir dès cette semaine ?

Plutôt timide face à un Donald Trump va-t-en-guerre en 2025, l’Europe a depuis changé de positionnement. Les nombreux épisodes de menaces tarifaires, couplés à des initiatives déstabilisatrices dans le monde, ont conduit l’UE à montrer plus de résistance face à l’administration américaine.

Cela ne plaît pas à Donald Trump, qui a menacé de nouveaux droits de douane. 25 % de « tariffs » seraient appliqués sur le secteur de l’automobile si un accord n’était pas trouvé. Il y a une semaine, le président des États-Unis expliquait qu’il estimait que l’Union européenne « ne respectait pas notre accord commercial ». Les droits de douane sont censés intervenir dès cette semaine.

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Cela souligne l’escalade des tensions entre Donald Trump et l’Europe. Le président américain a reproché aux États membres de ne pas l’avoir suivi dans la guerre au Moyen-Orient, affirmant qu’il « s’en souviendrait ». Les tensions commerciales pourraient donc reprendre de plus belle.

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Source : Politico

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