Aave : après une opération chirurgicale, Stani Kulechov invite les entrepreneurs à prendre soin de leur santé

Jeudi dernier, Stani Kulechov, le fondateur d’Aave, a subi une opération chirurgicale sans laquelle auraient pu advenir de graves conséquences. Après cet évènement, l’intéressé a choisi de partager son expérience afin d’alerter les entrepreneurs Web3 sur l’importance de ménager sa santé :

Yesterday, I underwent surgery to remove one of my organs. Sharing my story, hoping it might be helpful for everyone, who are tirelessly focusing on their work, to appreciate their health.

Feeling fine now and back in action next week ❤️‍🩹

Whole story https://t.co/0k7L8f9mEZ

— Stani (@StaniKulechov) July 26, 2024