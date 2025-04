8 % de rendements sur du Bitcoin : L'exchange crypto Coinbase dévoile son Bitcoin Yield Fund (CBYF)

L'exchange crypto Coinbase entend répondre à une attente longtemps restée sans réponse : faire de Bitcoin un actif capable de générer des revenus réguliers. C'est ce que l'entreprise américaine compte proposer très bientôt avec son nouveau « Bitcoin Yield Fund » qui évoluera avec le ticker CBYF.

Un nouveau produit pour attirer les institutionnels vers Bitcoin

Coinbase s’apprête à inaugurer, le 1er mai 2025, son « Bitcoin Yield Fund » , un produit taillé pour les investisseurs institutionnels hors des États-Unis qui portera le ticker CBYF. Son but sera de proposer un rendement annuel net de 4 % à 8 % versé directement en Bitcoin, le tout via une stratégie adossée à des opérations dites de cash-and-carry.

Cette approche, largement utilisée dans la finance traditionnelle, consiste à exploiter l’écart entre le prix au comptant du Bitcoin et celui de ses contrats à terme perpétuels. L’écart est souvent plus important en période de marché haussier, lorsque l’appétit pour le levier gonfle les primes sur les dérivés.

Dans un contexte de montée en puissance de l’adoption institutionnelle, Coinbase veut ainsi proposer un produit capable de générer un revenu passif sur Bitcoin — un terrain historiquement dominé par des actifs comme Ethereum ou Solana via le staking.

Le fonds sera sécurisé auprès de dépositaires qualifiés et utilisera un levier limité pour réduire les risques. Plusieurs acteurs institutionnels, dont Aspen Digital, basé à Abu Dhabi, figurent parmi les premiers investisseurs et partenaires de distribution. Le CBYF entend séduire une clientèle institutionnelle en quête de solutions crypto plus mûres, plus sûres, et mieux alignées sur les standards de la gestion d’actifs traditionnelle.

Des rendements sur une crypto qui surperforme déjà tous les marchés

Si le Bitcoin est souvent perçu comme une réserve de valeur, il lui manquait jusqu’ici une corde essentielle pour convaincre encore plus d'investisseurs traditionnels : la capacité de générer un rendement récurrent.

Cela est déjà possible dans le monde de la finance décentralisée (DeFi), par exemple via des stratégies sur Ethena (ENA) - mais cela requiert des compétences importantes, et présente certains risques. Avec ce nouveau fonds évoluant dans un cadre réglementaire défini, Coinbase vient combler ce vide en rendant Bitcoin plus attractif pour les portefeuilles institutionnels diversifiés.

Il ne s'agit toutefois là que d'une option en plus : le succès de l'IBIT, l'ETF Bitcoin spot de BlackRock, a largement démontré que les institutionnels étaient prêts à s'engager sur le Bitcoin, actif qui surpasse largement les rendements du marché financier traditionnel.

Le prix du Bitcoin est actuellement de 94 640 dollars, en hausse de 0,67 % sur 24 heures.

Source : Communiqué

