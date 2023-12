-8% en quelques heures : la nuit agitée du Bitcoin (BTC)

La reine des cryptomonnaies calmerait-elle le jeu après une semaine de hausse ? Le cours du Bitcoin (BTC) a dévissé cette nuit, chutant de -8% en l’espace de quelques heures. Le point sur ce qui se joue ce matin.

Le cours du Bitcoin (BTC) dévisse au cours de la nuit

Alors que le cours du Bitcoin dépassait encore les 44 000 dollars hier soir, il a opéré un plongeon soudain, allant buter sur les 40 000 dollars. En l’espace de 5h environ, il aura perdu -8% :

Le cours du Bitcoin (BTC) chute dans la nuit de dimanche à lundi

La plus grande cryptomonnaie s’est reprise depuis, et affiche ce matin un cours aux alentours de 42 000 dollars. Elle montre cependant plus de volatilité qu’au cours du week-end.

Du côté des altcoins, l’histoire est similaire. Sur les dernières 24h, l’ETH d’Ethereum chute de -5%, le XRP de Ripple de -6% et le SOL de Solana de -5%. Le BNB de Binance temporise, avec -3%. On note cependant que sur l’année, le BTC progresse de +145%.

Comment expliquer cette chute soudaine ?

En fin de semaine dernière, plusieurs analystes notaient l’état de « surchauffe » du marché, et prévoyaient une correction prochaine. On voit donc que le cours du Bitcoin est revenu dans un range qui s’est dessiné au cours de la semaine dernière, situé entre 40 000 et 44 000 dollars.

La baisse du cours du Bitcoin peut avoir plusieurs raisons. D’une part, les statistiques liées au chômage ont été meilleures que prévu aux États-Unis, ce qui réduit légèrement l’éventualité d’une baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale. En retour, des valeurs comme l’or et le Bitcoin ont chuté.

Il peut également simplement s’agir d’une prise de profits avant la fin de l’année. Les investisseurs jugent que le cours du BTC a atteint son prix le plus haut avant la fin du mois. Nous venons de le voir, plusieurs analystes ont noté que le Bitcoin avait connu sa huitième semaine consécutive de hausse, et que cette dernière a été particulièrement forte :

#Bitcoin just closed it's 8th green weekly candle in a row. This week's candle was a monster. When correction, sir? pic.twitter.com/xxWjTxxLLr — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) December 11, 2023

Cette correction était donc attendue, et l’en jeu sera de savoir si le cours du Bitcoin clôturera cette semaine à la hausse, où s’il s’agit d’une pause au sein d’un marché qui a été très optimiste ces deux derniers mois. On rappelle en effet que les prévisions positives se sont enchaînées ces dernières semaines, avec notamment la Standard Chartered qui verrait bien le BTC dépasser 100 000 dollars au cours de l’année 2024.

Source : TradingView

