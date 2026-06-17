65 milliards de dollars de volumes : l'adoption des stablecoins explose sur la blockchain Sui

Depuis l'abandon des frais de gas sur Sui, l'adoption des stablecoins semble s'envoler, avec 65 milliards de volumes en moins d'une semaine. Nous faisons le point.

Les stablecoins ont la cote sur SUI

Mardi, les équipes de la blockchain Sui ont annoncé avoir traité plus de 65 milliards de dollars de volumes de transactions en stablecoins en moins d’une semaine :

In less than a week, Sui has processed over $65 billion in stablecoin transfers! As @EmanAbio says: That's money moving as freely as messages. Next 2 years: $2.2T (about the same as SpaceX’s valuation). 👇 — Sui (@SuiNetwork) June 16, 2026

🔎 Tout savoir sur la blockchain Sui

Cela fait suite à un tweet des équipes de CertiK la semaine dernière, qui soulignaient déjà la performance :

Sui a traité 2,27 billions de dollars en volume de stablecoins depuis début 2024, et environ 65 milliards de dollars rien que sur les 30 derniers jours.

Pour comprendre cette explosion des volumes, il faut se tourner vers une nouveauté introduite dernièrement sur le réseau, à savoir des transactions sans frais de gas sur les stablecoins.

Cela a donc pu doper l’intérêt du réseau sur ce type de transaction, dans un contexte où les stablecoins semblent ne pas connaître le bear market. Pour prendre la mesure de ces chiffres, les données de DefiLlama rapportent un total de plus de 423 milliards de dollars de volumes sur l’ensemble des stablecoins pour la semaine du 1er au 7 juin, ainsi que 579,23 milliards de dollars la semaine dernière.

Dans des propos recueillis par nos confrères de Bitcoin.com, Adeniyi Abiodun, cofondateur et directeur des produits de Mysten Labs, a souligné que, même aussi bas soient-ils, des frais de transaction pouvaient constituer un frein à l’adoption :

Même à 1/1000e de centime, le gaz vous oblige à constituer des réserves, à mettre en place une logique de paiement, à surveiller les soldes et à comptabiliser un deuxième actif juste pour déplacer le premier. Pour tout fournisseur de services, ces frais généraux représentent l'infrastructure, les effectifs et le périmètre d'audit.

Si cette performance doit être saluée, il conviendra d'observer si elle se réitère de manière régulière ou si l'engouement récent inhérent à la suppression des frais vient à se tarir. Dans le tweet partagé plus haut, les équipes de Sui affichent un objectif de volume de 2 200 milliards de dollars d'ici 2 ans, comparant ce montant à la capitalisation de SpaceX. Même si cela est d'actualité, précisons toutefois que comparer un flux à du capital est un non-sens économique.

👉 Dans l'actualité également — La crypto d'Uniswap (UNI) à 100 dollars d'ici 2030 ? La banque Standard Chartered fait réagir

Quoi qu'il en soit, le token SUI s'échange aujourd'hui au cours de 0,79 dollar, en baisse de 1,4 % au cours des dernières 24 heures. Aujourd’hui, capitalisé à 3,18 milliards de dollars, le token a perdu 85,2 % de son prix en un an et demi, après son plus haut historique à 5,35 dollars le 4 janvier dernier.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Source : Bitcoin.com

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.