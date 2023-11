Les stablecoins ne sont pas si stables que cela, selon un rapport des analystes de Moody's. Les principaux actifs adossés au fiat auraient ainsi connu plus de 600 depeg au cours de l'année 2023. Comment l'expliquer ?

Les « depegs » de stablecoins se sont enchaînés en 2023, selon Moody’s

La firme d’analyses et de gestion de risques a récemment lancé un outil de surveillance des stablecoins : le Digital Asset Monitor (DAM). Elle a ainsi analysé les cours des grands acteurs comme Tether (USDT), Binance (BUSD) ou encore Circle (USDC).

Et les résultats sont marquants : il y a eu 1914 « depegs », c’est-à-dire des pertes d’ancrage, des stablecoins au cours de l’année 2023. Sur ces 1914 événements, 609 ont concerné de grands stablecoins adossés au fiat. Pour comparaison, il n’y en avait eu « que » 707 au cours de l’année 2022.

Depuis la chute du projet Terra, et de son stablecoin UST, la méfiance envers les stablecoins est plus présente. Il faut rappeler que ces dernières années, la percée de cette classe d’actifs a été exponentielle. Un point que souligne le responsable de l’innovation de Moody’s Analytics, Yiannis Giokas :

« Nous avons vu le marché des stablecoins croître jusqu’à devenir une classe d’actifs à plusieurs milliards de dollars, qui représente 10% de l’activité on-chain. Mais étant donné la volatilité [des stablecoins], nous avons vu une demande substantielle de la part de nos clients pour […] un outil de gestion du risque. »

Des stablecoins pas si stables

Les stablecoins tendent à perdre leur ancrage avec leur monnaie de référence – souvent le dollar – lors d’événements négatifs dans le secteur des cryptomonnaies. À titre d’exemple, l’USDC a « depeg » de manière significative lors de la chute de la Silicon Valley Bank (SVB) en début d’année. Et la chute de FTX avait fait trembler le premier stablecoin du moment, l’USDT.

On a donc assisté ces derniers temps à un basculement : là où les stablecoins étaient historiquement considérés comme les actifs crypto les plus « sécurisés », on a vu un retour marginal à d’autres cryptomonnaies, dont le Bitcoin (BTC). Mais cela reste mesuré : le secteur des stablecoins représente encore ce jour une capitalisation de 126 milliards de dollars.

Source : Moody’s, communiqué

