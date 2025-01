42 founders de Solana se livrent sur l'écosystème crypto

Solana est le 2e plus gros écosystème décentralisé dans le monde de la crypto. Cette blockchain géante qui a vu le jour en 2020 regroupe des centaines de projets. Parmi eux, 42 entrepreneurs se sont livrés de manière anonyme pour partager leur vision sur le monde de la blockchain et du Web3.

Quarante-deux founders de chez Solana se livrent sur le reste de l'écosystème

Solana est le 2e plus gros écosystème décentralisé après Ethereum. Sur la blockchain de Solana, on peut construire des DEX, des stablecoins, des infrastructures de paiement, des NFT, etc.

Tout cela fait de Solana un des écosystèmes de startups les plus foisonnants du Web3. Et que pensent les founders de chez Solana du reste de l’écosystème ?

En tant que professionnels du secteur, en tant que builders ayant traversé un bear market éprouvant, leur vision sur l’écosystème est particulièrement intéressante.

Que ce soit sur la compétition ou sur certaines applications développées chez Solana, 42 founders se sont livrés à l’exercice de répondre anonymement à 12 questions proposées par Jack Kubinec, journaliste chez Blockworks, un média lui-même développé dans l’écosystème Solana.

À la première question « si vous deviez entreprendre sur un autre réseau que Solana, lequel préfèreriez-vous ? », ils ont répondu en grande majorité Base et Sui.

Base est le réseau de la plateforme d'échange Coinbase et Sui est une blockchain construite par d'anciens ingénieurs de chez Meta. Les 2 blockchains sont respectivement 6e et 8e au classement des écosystèmes décentralisés sur DefiLlama.

« Si vous deviez construire sur une blockchain, à part Solana, laquelle choisiriez-vous ? »

Le journaliste a également sondé l'orientation politique des entrepreneurs. Entre les partis démocrate et républicain, il n'y a pas photo : seuls 3 founders préfèrent les démocrates. Les républicains attirent 21 des sondés, et 18 se déclarent indépendants.

Vient ensuite le sujet des Crypto VC, ces entités qui alimentent en cash les projets pour leur permettre de se développer. Sur les 39 ayant répondu, 11 déclarent « avoir une haute opinion » de Multicoin, et 7 pour le 2e du podium, a16z.

À l'inverse, quand on leur demande de quel Crypto VC ils ont « l'opinion la moins bonne », Binance Labs arrive en tête avec 9 votes, suivi de 6th Man Venture et Hack VC, chacun avec 8 votes. Paradoxalement, 6th Man Venture est arrivé 3e des Crypto VC favoris.

« De quel Crypto VC avez vous la moins bonne opinion ? »

Un des founders interrogés a précisé que les Crypto VC dont il avait la pire image étaient les « Asia-based VCs who only ape in based off who the lead is », autrement dit les VC asiatiques qui investissent sans réfléchir, en misant simplement sur les grands noms.

La cabale secrète de Solana existe-t-elle vraiment ?

Pour poursuivre son enquête, Jack Kubinec a ensuite abordé le sujet de la mystérieuse cabale de Solana qui est soupçonnée de promouvoir certains projets au détriment des autres.

Vingt-cinq des 42 founders ont répondu. Parmi eux, 9 ont déclaré que cette cabale existait bel et bien, mais qu'il n'en faisait pas partie. Huit déclarent qu'elle existe et qu'ils en font partie, et 8 autres déclarent qu'elle n'existe pas.

Un founder a apporté des précisions à cette question, définissant cette cabale comme « un réseau de relations personnelles construites entre les anciens et ceux qui ont traversé le bear market ».

Cependant, il apporte quelque nuance : ces liens se sont noués naturellement entre les différents entrepreneurs du réseau, et cela n'a rien d'un cercle secret « aux intentions malveillantes ».

Selon lui, seuls 2 critères sont utilisés par la Solana Foundation pour pousser un projet plutôt qu'un autre : « si ce qu'il construit est cool, et l'authenticité de l'équipe ».

« Quel est le plus gros problème de Solana actuellement ? »

Viennent ensuite les questions sur les défis de Solana, avec 3 grands problèmes pointés du doigt : les MEV/Sandwiching pour 9 personnes, les problèmes de congestion du réseau et l'association aux memecoins pour 8 personnes.

Pourtant, ils sont 32 à considérer que les memecoins sont une bonne chose pour Solana, même si la startups où ils aimeraient le moins travailler est Pump.fun.

« Quel secteur de Solana est le plus surcoté ? »

Et quel est le secteur le plus surcoté chez Solana ? Ex-aequo les Agents IA et les Blinks, avec 7 voix chacun. À l'inverse, les secteurs sous-cotés sont les paiements pour 12 founders, suivi de DePin avec 8 votes et des stablecoins avec 6 votes.

Enfin, dernière question mais pas des moindres, quel évènement a fait le plus de mal à la réputation de Solana ?

Pour 13 d'entre eux, c'est l'association avec la plateforme déchue FTX. Un des founder confesse avec amertume : « FTX était la meilleure chose dans les premiers jours, puis c'est devenu la pire lol ».

