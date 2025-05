Un record de 37 milliards d'euros : le sommet Choose France attire les grands investissements étrangers

Lancé en 2018 par Emmanuel Macron, le sommet Choose France, qui se tient à Versailles, a pour but d’attirer les grands patrons étrangers vers l’Hexagone. Chaque année, de grandes annonces d’investissement sont faites à cette occasion. Et 2025 a déjà des airs de record.

Prologis, le géant américain de la logistique, devrait annoncer officiellement un investissement à hauteur de 6,4 milliards d’euros, dans le secteur des entrepôts et data centers, qui seront destinés en partie à l’IA. Autre annonce liée aux datas centers : Digital Reality va miser 2,3 milliards d’euros sur 2 projets, l’un à Marseille, l’un à Dugny en Seine–Saint-Denis.

Le domaine attire par ailleurs largement : le canadien Brookfield débloquera jusqu’à 10 milliards d’euros pour une infrastructure d’intelligence artificielle à Cambrai.

Quant à Amazon, le géant de l’e-commerce a confirmé un investissement de 300 millions d’euros. Cela concernera notamment la construction d’un entrepôt logistique en Centre-Val de Loire, ainsi qu’un site de livraison en Auvergne-Rhône-Alpes.

