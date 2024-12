XRP, ARMY... Les cryptomonnaies liées à Ripple explosent, mais attention aux scams

Le grand gagnant de cette semaine est Ripple. L’entreprise de San Francisco voit sa cryptomonnaie native XRP ainsi que les memecoins de sa blockchain exploser. Au point d’attirer quelques scammers, selon le PDG de l’entreprise Brad Garlinghouse. Comment les repérer ?

Les cryptomonnaies liées à Ripple continuent d’exploser

Cela n’a échappé à personne, le XRP de Ripple est dans une forme olympique cette semaine. Sur le mois, il affiche une progression délirante pour un actif du top 10 : +421%. Cela lui a permis de passer devant le géant Tether (USDT) en termes de capitalisation. Ce matin, le cours du XRP affiche 2,59% – il n’est plus qu’à 22% de son record absolu, atteint en 2018.

La progression du cours du XRP depuis le début de la semaine

Mais la faveur de l’écosystème pour Ripple se traduit aussi par une hausse des memecoins qui lui sont liés. Les cryptomonnaies présentes sur le XRP Ledger sont en effet pour certaines nettement dans le vert.

On peut citer en particulier le ARMY, un memecoin qui reprend le nom associé à la communauté Ripple. Il avait pris 2360% entre le 30 novembre et le 1er janvier. La volatilité est cependant très importante et le cours du token n’affiche plus « que » +615% sur les 3 derniers jours.

Attention aux arnaques avec les tokens liés à Ripple

Cet engouement considérable fait cependant naître des risques, les arnaqueurs y voyant en effet une opportunité. Les équipes de Ripple ont donc communiqué sur les dangers liés à ces hausses, sous la forme d’une vidéo humoristique mettant en scène Brad Garlinghouse :

https://twitter.com/Ripple/status/1863664630528143676

La société rappelle que personne ne demandera aux détenteurs de XRP d’envoyer des tokens. Les arnaqueurs se basent en effet sur la méthode connue des « doublers ». Ils promettent aux investisseurs de doubler toute somme en XRP reçue.

Dans les faits, aucune méthode ne permet bien sûr de doubler ses tokens, que cela soit des XRP ou d’autres cryptomonnaies. Prudence donc : si les performances des actifs liés à Ripple invitent à l’euphorie, il faut rester vigilant.

Source : TradingView

