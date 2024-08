XION : le layer 1 dédié à l'account abstraction qui améliore la communication des marques avec EarnOS

Avec l'account abstraction et la plateforme EarnOS, la blockchain XION simplifie l'utilisation des cryptomonnaies, rendant le Web3 aussi accessible que le Web2. De son côté, EarnOS, permet aux utilisateurs de gagner des récompenses en participant à des campagnes publicitaires et en interagissant avec des marques. Comment utiliser cette plateforme et se rendre éligible à un potentiel airdrop ?

XION crée une nouvelle expérience on-chain grâce à EarnOS

Bien que les blockchains et les cryptomonnaies puissent améliorer l'efficacité de nombreux services en créant des applications plus performantes, elles sont néanmoins freinées par un obstacle majeur : le manque d'accessibilité.

Pour permettre au Web3 d'atteindre une adoption plus large, il est devenu indispensable de développer des applications et des portefeuilles offrant des expériences utilisateur optimisées, ergonomiques et similaires à ce dont on a l'habitude de voir sur Internet.

C'est précisément cette problématique que la blockchain XION souhaite résoudre en rendant l'utilisation des cryptomonnaies et des smart contracts si simple que l'utilisateur ne se rend même pas compte qu'il utilise la blockchain. Ce concept est connu sous le nom d'« abstraction de compte », ou « account abstraction » en anglais.

Ainsi, XION est une blockchain dont l'objectif principal est d'offrir une expérience Web3 aussi simple que celle du Web2. Pour ce faire, elle se concentre sur 4 points principaux :

Abstraction de compte et des signatures : la blockchain XION permet de se connecter et de gérer son portefeuille via des méthodes telles que l'accès par email ou par biométrie, plutôt que via une seed phrase plus contraignante à sauvegarder ;

: la blockchain XION permet de se connecter et de gérer son portefeuille via des méthodes telles que l'accès par email ou par biométrie, plutôt que via une seed phrase plus contraignante à sauvegarder ; Abstraction des frais de gaz et des prix : L'interface de XION élimine les dénominations en cryptomonnaies, les remplaçant par des prix en monnaies fiduciaires ;

: L'interface de XION élimine les dénominations en cryptomonnaies, les remplaçant par des prix en monnaies fiduciaires ; Interopérabilité entre les écosystèmes et application : XION permet de transférer des fonds depuis et vers plus de 50 blockchains ;

: XION permet de transférer des fonds depuis et vers plus de 50 blockchains ; Simplification des paiements : XION permet d'effectuer des transactions avec n'importe quel token et même avec des monnaies fiduciaires.

⛓️ Visitez le site Internet de XION pour en apprendre plus sur cette blockchain

Récemment, l'équipe à l'initiative de la blockchain XION a annoncé le lancement en version bêta de la plateforme EarnOS.

EarnOS exploite pleinement les fonctionnalités de XION pour simplifier l'acquisition, l'engagement et les récompenses des utilisateurs dans le domaine de la publicité numérique.

Dans les faits, cette plateforme sert d'intermédiaire entre les entreprises et les individus : en interagissant avec EarnOS et en accomplissant des tâches de promotion d'entreprises, les utilisateurs sont récompensés pour leur activité.

Grâce à l'utilisation de la blockchain, les utilisateurs peuvent être récompensés via des micro-paiements en stablecoin, peu importe le lieu où ils se trouvent dans le monde.

À ce jour, EarnOS a établi des partenariats avec de grandes entreprises, notamment une application de covoiturage, des marques de vêtements et bien d'autres.

Le lancement de la nouvelle plateforme a été un franc succès, totalisant 200 000 utilisateurs vérifiés et plus de 1,3 million d'interactions uniques. Elle a permis aux marques d'acquérir de nouveaux abonnés, de mettre en place des campagnes publicitaires sur mesure et des expériences de réalité augmentée, augmentant ainsi leur clientèle.

À l'occasion du lancement de la plateforme EarnOS, Burnt Banksy, le fondateur de XION, a déclaré :

« Nous voyons l'avenir du Web3 se dessiner, où la technologie blockchain devient accessible au grand public, ouvrant de vastes bases de clients pour les marques participantes. Le succès du lancement d'EarnOS démontre la capacité unique de XION à permettre de véritables applications orientées vers le consommateur et à favoriser l'adoption grand public en éliminant complètement les complexités de la cryptographie. »

EarnOS permet non seulement aux utilisateurs de gagner quelques USDC en échange d'actions simples, mais aussi aux marques de bénéficier d'un engagement accru.

Selon XION, un de leurs partenaires a même dû augmenter les dépenses prévues sur la plateforme, le nombre d'utilisateurs initiaux ayant largement dépassé leurs attentes.

Comment utiliser EarnOS et farmer des récompenses ?

Pour vous aider à utiliser EarnOS et à farmer des récompenses, pouvant vous rendre éligible à un potentiel airdrop, voici un guide étape par étape :

Inscription sur la plateforme EarnOS : Rendez-vous sur le site Internet d'EarnOS, cliquez sur « Login / Sign up » et entrez votre adresse email ;

: Rendez-vous sur le site Internet d'EarnOS, cliquez sur « Login / Sign up » et entrez votre adresse email ; Confirmation de l'inscription : Vous recevrez un code de confirmation dans la boîte mail de l'adresse fournie. Entrez ce code sur le site pour confirmer votre inscription ;

: Vous recevrez un code de confirmation dans la boîte mail de l'adresse fournie. Entrez ce code sur le site pour confirmer votre inscription ; Création de votre portefeuille : Une fois cela fait, cliquez sur « Create your first account now! » pour finaliser la création de votre compte ;

🪙 Rendez-vous sur la plateforme EarnOS pour tenter l'expérience

Après quelques secondes, un message demandant d'approuver l'accès à votre compte apparaîtra. Cliquez sur « Allow and continue ». Votre compte sera alors connecté et prêt à être utilisé ;

Première mission : La plateforme vous proposera votre 1ère mission, récompensée par des points EP et 5 USDC. Pour la compléter, vous devrez finaliser 3 tâches : vérifier votre adresse email (déjà complétée), puis vérifier 2 de vos comptes sur des applications telles que X, Google ou Discord ;

Réclamation des récompenses : Vous pourrez alors réclamer les 5 USDC, utilisables dans une prochaine mission. EarnOS étant en version bêta, les tokens gagnés ne sont pas de vrais USDC ;

: Vous pourrez alors réclamer les 5 USDC, utilisables dans une prochaine mission. EarnOS étant en version bêta, les tokens gagnés ne sont pas de vrais USDC ; Création de votre profil : Cliquez sur « Set up your profile » pour créer votre profil et choisissez votre nom d'utilisateur ;

: Cliquez sur « Set up your profile » pour créer votre profil et choisissez votre nom d'utilisateur ; Invitations et préférences : Vous aurez la possibilité de sélectionner 3 emails d'invitation en échange de quelques points EP et de choisir vos marques préférées parmi une sélection.

Félicitations, vous êtes maintenant sur le tableau de bord de la plateforme. Vous avez désormais accès aux autres missions, ce qui vous permet d'accumuler plus des points EP et des tokens USDC, et de rivaliser avec les autres utilisateurs via le leaderboard.

Si un token est distribué sous la forme d’un airdrop, sachez que les utilisateurs qui auront cumulé le plus de points devraient recevoir le plus de tokens.

