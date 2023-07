Worldcoin : la plus grosse adresse détient 62% des WLD

Le token Worldcoin (WLD) serait-il trop concentré ? L’analyse des adresses des plus gros détenteurs montre que le nouveau token de Sam Altman est majoritairement détenu par une seule adresse. Qu’en penser, alors que le projet promeut justement une plus grande distribution des opportunités financières ?

La distribution des tokens de Worldcoin (WLD) en question

Le projet Worldcoin vient d’être lancé : la nouvelle initiative du fondateur d’OpenAI est particulièrement examinée… Et souvent controversé. Le statut du WLD, en particulier son utilité réelle, est souvent mis en question. Depuis que la cryptomonnaie a commencé à être distribuée, on peut voir quelques tendances émerger. Et pour l’instant, le WLD semble particulièrement concentré.

Si l’on observe les données collectées par Optimism, le protocole de scaling utilisé par Worldcoin, on voit en effet que les tokens de WLD sont pour l’instant majoritairement détenus par trois adresses :

Les tokens de WLD sont concentrés sur les trois plus grosses adresses

Sur les 177 millions de tokens actuellement disponibles, 62% sont en effet stockés sur une seule adresse. La seconde adresse détient 18% de l’approvisionnement, et 4% pour la troisième. Ce que cela veut dire, c’est que 84% de l’approvisionnement en WLD existe sur trois adresses.

Émancipation financière et concentration des tokens

Worldcoin souhaite offrir des solutions financières à tous, et démocratiser l’accès à des services financiers. Une telle concentration semble donc de facto en opposition avec la philosophie qui sous-tend le projet. Pour l’instant, ce sont sans grande surprise les teneurs de marché et grandes plateformes d’échanges qui détiennent de grandes quantités de WLD. La question qui se pose est donc la suivante : le token trouvera-t-il son chemin vers des portefeuilles de particuliers ?

À terme, le projet souhaite que 75% des tokens reviennent à la communauté. Un des points d’achoppement, c’est cependant la manière dont les WLD sont distribués. À ce stade, on sait qu’un utilisateur peut gagner environ 60 dollars en scannant son iris. Libérer les WLD de cette manière prendra donc du temps. Cela veut donc dire que d’ici là, ce sont les plateformes d’échanges et teneurs de marchés qui ont la mainmise sur le token.

Worldcoin sera-t-il la révolution annoncée par Sam Altman ? La méfiance règne pour l’instant dans l’écosystème crypto envers ce projet à la croisée de la blockchain, de l’intelligence artificielle et de la biométrie. Le token de WLD affiche quant à lui un cours encore très volatil, quelques jours après son lancement. Il conviendra donc d’observer comment le projet évoluera dans les prochains mois.

Source : Optimism

