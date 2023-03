Web3XP : un événement incontournable pour comprendre les enjeux des NFT

Le 21 mars prochain se tiendra le Web3XP de la Paris Blockchain Week, un événement consacré aux NFT et aux metaverses. Les plus grands acteurs de ces secteurs viendront partager leurs connaissances lors de conférences, tables rondes et ateliers, lesquels aborderont les thématiques du marketing, de l'économie pour les marques, de l'investissement, de la culture et du divertissement, le tout sous l'angle du Web3.

Cet article est écrit en partenariat avec Paris Blockchain Week (en savoir plus)

Web3XP : la journée dédiée aux NFT et aux metaverses de la Paris Blockchain Week

Le Web3XP (anciennement Paris NFT Day) est le plus grand événement mondial consacré aux NFT et aux métavers dédié aux professionnels. Cette année, il aura lieu le 21 mars la veille du Summit, l'événement principal de la Paris Blockchain Week qui se tiendra les 22 et 23 mars 2023 au Carrousel du Louvre.

Les tokens non fongibles sont irrémédiablement en train de révolutionner la conception de la propriété et des actifs numériques, que ce soit dans le domaine des marques grand public, des jeux vidéo, des objets de collection, de l'art ou de la mode. La majorité des géants de ces secteurs en sont conscients, et n'ont pas longtemps hésité avant de lancer divers projets liés aux NFT.

Tout au long de cette journée, des acteurs de premier plan partageront donc leurs points de vue sur les principaux projets Web3 et les applications pour les grandes marques. Voici une liste non exhaustive des personnalités attendues pour le Web3XP, lesquelles interviendront lors de keynotes, des ateliers et des tables rondes :

Sébastien Borget : co-fondateur de The Sandbox ;

Steve Huffman : PDG de la plateforme Reddit ;

Alexandre Dreyfus : PDG de Chiliz et Socios.com ;

Mihailo Bjelic : cofondateur de Polygon ;

Clarisse Hagège : PDG de Dfns ;

Pierre-Nicolas Hurstel : PDG d'Arianee ;

Ouriel Ohayon : PDG de ZenGo ;

et une multitude d'autres experts des NFT et du metaverse.

Paris Blockchain Week 2023 💰 50 % de réduction pour le Web3XP avec le code PCrypt50 jusqu'au 8 mars

En ce qui concerne le programme de cette journée, celui-ci sera très fourni et traitera de nombreuses thématiques liées au Web3. Voici les différents sujets qui seront évoqués, ainsi que certaines des conférences associées :

Les marques et l'économie du Web3 :

Web3 : un outil puissant pour le luxe ; Comment les marques expérimentent-elles le Web3 ? Comment Web3 change-t-il le visage du sport ? Web3 : Comment embarquer une nouvelle génération ?

Le marketing dans le Web3 : Les étapes pour orienter votre marque Web2 vers le Web3 ; L'avenir des NFT : les Soulbound Tokens.

Investir dans le Web3 : culture et divertissement : Comment le Web3 transforme-t-il l'industrie du jeu vidéo ? Pourquoi votre entreprise a-t-elle besoin d'un metaverse ? Comment investir dans le Web3 ?



💡Si vous comptez vous rendre au Web3Xp ce 21 mars, sachez que vous pouvez profiter d'une réduction de 50 % sur les tickets « Standard » avec le code PCrypt50. Le ticket pour Web3XP passe donc de 1440 € à 720 €. Cette offre est limitée et n'est disponible que ce 8 mars 2023.

Paris Blockchain Week 2023 💰 50 % de réduction pour le Web3XP avec le code PCrypt50 jusqu'au 8 mars

Le Web3XP est l'un des nombreux événements organisés pendant la Paris Blockchain Week 2023. L'édition de cette année s'annonce particulièrement dense, avec une multitude d'activités prévues pour les passionnés de cryptomonnaies et de blockchain, notamment Talent Fair un forum de l'emploi dédié aux talents et aux employeurs qui aura lieu le 20 mars à l'hôtel Westin Paris Vendôme à partir de 13h30.

Cette manifestation inédite et gratuite rassemblera les principaux recruteurs des entreprises les plus en pointe du Web3, une occasion en or pour les étudiants et jeunes professionnels de trouver un emploi dans le domaine.

👉 Trouvez votre prochain emploi dans le Web3 au Talent Fair de la Paris Blockchain Week

🎙️ Visionnez aussi notre échange avec Michael Amar pour en savoir plus sur la PBW 2023 :

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.