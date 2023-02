Trouvez votre prochain emploi dans le Web3 au Talent Fair de la Paris Blockchain Week

Vous avez toujours rêvé de trouver un emploi dans le Web3 ? Le Talent Fair organisé par la Paris Blockchain Week est l'évènement à ne pas manquer. Accessible gratuitement le 20 mars prochain, l'objectif de ce forum de l'emploi est de favoriser le réseautage entre les entreprises du Web3 et les talents en herbe.

Cet article est écrit en partenariat avec Paris Blockchain Week (en savoir plus)

Talent Fair : se connecter aux acteurs clés du Web3

La Paris Blockchain Week inaugure le Talent Fair, une journée dédiée aux talents et aux employeurs qui aura lieu le 20 mars à l'hôtel Westin Paris Vendôme à partir de 13h30. Cette manifestation inédite permettra de rassembler les principaux recruteurs des entreprises les plus en pointe du Web3, ainsi que les meilleurs étudiants, candidats et jeunes professionnels du secteur.

Le Talent Fair offre une opportunité unique aux acteurs clés du marché de se connecter avec des talents et aux candidats de réseauter avec des experts, d'assister à des ateliers et panels et surtout, trouver leur prochain emploi.

Paris Blockchain Week 2023 💰 15 % de réduction sur vos tickets avec le code PPM23Cryptoast

Ce forum de l'emploi entièrement dédié au Web3 est ouvert à tous gratuitement (recruteurs et candidats). Pour y participer, il suffit simplement de se rendre sur cette page et de réserver votre place.

Tout au long de cette journée, les professionnels du secteur, qu'ils soient recruteurs ou organismes de formation, animeront des discussions et ateliers pour partager leur expertise, leurs idées et leur culture d'entreprise.

Voici un aperçu des activités prévues pendant le Talent Fair :

3 keynotes : Discours d'ouverture du Ministre de l'Éducation et de la Jeunesse ; L'avenir du travail : Comment le marché évolue-t-il ? La diversité, l'équité et l'inclusion comme nécessité stratégique.

3 tables rondes : Amélioration des pratiques RH et des processus de recrutement au sein des secteurs du numérique, de la technologie et du Web3‍‍ . Faire le pont entre Web2 et Web3 : re-compétences et montée en compétences ; Gestion des talents : investir dans des stratégies de rétention des employés.

3 workshops : ‍Comment approcher des profils très demandés ? (stratégies de recrutement, outils de sourcing, opportunités du metaverse) ; Comment faire passer votre carrière au niveau supérieur dans le Web3 ? Naviguer dans un marché baissier : Comment surmonter la pénurie de talents et les licenciements pour garder l'entreprise compétitive ?

:

Afin de maximiser et de stimuler les opportunités de réseautage entre les recruteurs et les candidats, la Paris Blockchain Week s'est rapprochée d'Ubiki, un cabinet de recrutement spécialisé qui met à disposition de tous les participants au Talent Fair une application de réseautage.

Ainsi, avant le salon, en plus de renseigner des informations pour mettre en avant leur profil, les candidats peuvent télécharger leur CV sur l'application développée par Ubiki. Grâce à cette application, les recruteurs pourront consulter les profils de tous les participants et les contacter pour organiser des rencontres.

Le Talent Fair n'est qu'un événement parmi tant d'autres organisés lors de la Paris Blockchain Week qui aura lieu du 20 au 24 mars prochain. L'édition 2023 s'annonce particulièrement riche avec une nébuleuse d'activités prévues pour les adeptes des cryptomonnaies et de la blockchain.

Paris Blockchain Week 2023 💰 15 % de réduction sur vos tickets avec le code PPM23Cryptoast

👉 En savoir plus sur l'édition 2023 de la Paris Blockchain Week

🎙️ Visionnez aussi notre échange avec Michael Amar pour en savoir davantage sur la PBW 2023 :

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.