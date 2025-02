Vols de cryptos en masse sur la blockchain Abstract : que se passe-t-il ?

Triste journée pour Abstract, le layer 2 d'Igloo Inc., la firme derrière la collection de NFT à succès Pudgy Penguins. De nombreux utilisateurs de cette blockchain se sont plaints d'avoir eu leur portefeuille de crypto vidé soudainement, et ce sans avoir visité de site dangereux ou d'avoir donné d'autorisation malvenue. A priori.

0xBeans, développeur d'Abstract, est intervenu sur X en début d'après-midi pour notifier la communauté que les équipes du projet étaient au courant du problème, assurant que cela n'avait rien à voir avec Abstract Global Wallet (AGW), le portefeuille de la blockchain. 0xBeans a précisé qu'il s'agissait probablement d'une faille provenant de Cardex, une application permettant de créer et d'échanger des cartes à collectionner.

Cela a été confirmé environ 2 heures plus tard par 0xCygaar, contributeur d'Abstract et figure connue de l'écosystème :

