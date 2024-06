La volatilité de Bitcoin diminue à long terme, est-il prêt à devenir une monnaie ?

Le Bitcoin est de moins en moins volatile, signe d'une maturité croissante. Sujet à des variations de prix importantes, le Bitcoin voit sa volatilité moyenne sur 60 jours diminuer significativement, malgré une hausse substantielle de sa valeur depuis plus d'un an.

Bitcoin perd en volatilité et gagne en maturité

L'un des principaux arguments avancés par les détracteurs du Bitcoin, affirmant qu'il ne s'agit pas d'une monnaie, est sa forte volatilité. En effet, le Bitcoin est connu pour ses fluctuations de prix importantes, pouvant perdre ou gagner 5 % de sa valeur en une journée et jusqu'à 80 % en quelques mois.

Une telle incertitude concernant les variations de la valeur du BTC à court terme empêcherait ses utilisateurs de se fier à cette monnaie pour effectuer leurs achats quotidiens. Cependant, contrairement à sa capitalisation, la volatilité du Bitcoin a considérablement diminué au fil du temps.

D'après une étude de Kaiko Research, bien que le cours du Bitcoin soit passé de 17 000 dollars au début de l'année 2023 à plus de 73 000 dollars au mois de mars 2024, soit une augmentation de 330 %, sa volatilité moyenne sur 60 jours n'a jamais été aussi basse sur une période aussi longue.

Moyenne à 60 jours de la volatilité du Bitcoin

À titre indicatif, les 2 principales périodes de forte volatilité du BTC ont été causées par la crise du Covid-19 en 2020 et par la chute de l'écosystème Terra, suivie de la faillite de FTX en 2022. On pourrait ainsi penser que la volatilité augmente principalement lorsque le cours est en forte baisse, alors que sa volatilité avait également atteint un pic de 106 % lors de son sommet de 2021 à 69 000 dollars.

Kaiko Research rappelle néanmoins qu'il est trop tôt pour considérer cette tendance comme définitive. En effet, il est impossible de déterminer si le Bitcoin répétera ses pics de volatilité à l'avenir. Cependant, ces chiffres montrent que le BTC a gagné en maturité, ce qui donne raison à ses investisseurs et lui laisse toujours la possibilité de devenir une monnaie du quotidien.

Pourquoi la volatilité du Bitcoin diminue-t-elle ?

La baisse de la volatilité du BTC n'est pas si étonnante. La volatilité de la valeur d'une monnaie réside avant tout dans son volume d'échange et sa capitalisation. Plus une monnaie est capitalisée et échangée, moins elle est volatile.

Par exemple, l'or, avec une capitalisation de près de 16 000 milliards de dollars, présente une volatilité bien moindre que celle du Bitcoin. Cela s'explique par le fait qu'il faut des fonds beaucoup plus importants, ainsi que des volumes d'achats ou de ventes significatifs, pour faire fluctuer son cours.

Il en va de même pour les monnaies fiduciaires. Avec 15 100 milliards d'euros et 20 900 milliards de dollars en circulation, ces monnaies sont échangées beaucoup plus fréquemment que l'or, ce qui les rend également moins volatiles.

Avec une capitalisation de 1 300 milliards de dollars et des échanges bien moins fréquents que les autres monnaies, le Bitcoin est donc beaucoup plus volatile. Avancer que le BTC ne peut pas être une monnaie en raison de sa volatilité est un argument basé sur une mécompréhension du fonctionnement des monnaies. En réalité, c'est en adoptant, possédant et échangeant du BTC qu'il deviendra moins volatile.

